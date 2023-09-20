Як пише Politeka.net з посиланням на поліцію Донецької області, по селу Багатир російські війська вдарили трьома ракетами С-300 та з РСЗВ «Смерч».

Внаслідок атак поранено цивільну особу, зруйнувано фермерське господарство та шість приватних будинків.

Крім того, «Іскандерами» та крилатою ракетою Х-35 окупанти завдали удару по Петропавлівці Великоновосілківської громади. Поранень зазнали 4 людей. Пошкоджено 6 приватних будинків, фельдшерсько-акушерський пункт, будинок культури, господарську споруду, гаражі.

«В селі Шахтарське під удар «Ураганів» потрапили три приватні оселі. П’ятьма ракетами С-300 росіяни поцілили по Слов’янську. Руйнувань зазнали навчальний корпус, гуртожиток, приватний будинок», - розповіли в поліції про наслідки атак.

Інформації про постраждалих не надходило.

Додамо, від страшних обстрілв продовжує страждати і Херсонщина. Тільки за минулу добу ворог здійснив 118 обстрілів.

По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі медичних закладів у Бериславському та Херсонському районах; територію заводів та автомобільної бази, будівлю навчального закладу у Херсоні.

Через російську агресію загинули дві людини, ще чотири дістали поранення.

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