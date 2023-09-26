Телеведуча Маша Єфросиніна вирішила відповісти на запитання фанатів. Зірка опублікувала свою відповідь в Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

"Бачу за профілем, що це питання поставив чоловік і я дуже вдячна за це. Я б сильно хотіла порадити чоловікам сьогодні не замикатися на своєму болі. На своїх страхах, на внутрішніх обвалах надій і перспектив. Так, як важко морально сьогодні чоловікам в Україні , навіть і не уявити", - зазначила зірка.

Єфросиніна додала, що при цьому не варто забувати, що жінки переживають те саме, але не мають права зупинитися. Тому жінки поряд із чоловіками зараз теж змінилася. У природі жінки оберігати, вдихати життя та енергію у союз – теж постраждала. І жінкам доводиться проходити свій шлях воїнів через занепад чоловіків, зв'язувати на собі всю родину.

"Тому, дорогі чоловіки, як би не було важко, приділяйте своїм жінкам увагу, давайте більше ніжності, готуйте сніданки, даруйте квіти просто так і пишіть рожеві сопливі смски, робіть все, що не встигли в мирний час. Цей час зараз, а не після перемоги. Це обмін силою, це єдине, що розпалює у жінці вогонь", - додала зірка.

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