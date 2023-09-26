Телеведуча Маша Єфросиніна вирішила відповісти на запитання фанатів. Зірка опублікувала свою відповідь в Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

Маша Єфросиніна

"Бачу за профілем, що це питання поставив чоловік і я дуже вдячна за це. Я б сильно хотіла порадити чоловікам сьогодні не замикатися на своєму болі. На своїх страхах, на внутрішніх обвалах надій і перспектив. Так, як важко морально сьогодні чоловікам в Україні , навіть і не уявити", - зазначила зірка.

Єфросиніна додала, що при цьому не варто забувати, що жінки переживають те саме, але не мають права зупинитися. Тому жінки поряд із чоловіками зараз теж змінилася. У природі жінки оберігати, вдихати життя та енергію у союз – теж постраждала. І жінкам доводиться проходити свій шлях воїнів через занепад чоловіків, зв'язувати на собі всю родину.

Маша Єфросиніна, скріншот: YouTube

"Тому, дорогі чоловіки, як би не було важко, приділяйте своїм жінкам увагу, давайте більше ніжності, готуйте сніданки, даруйте квіти просто так і пишіть рожеві сопливі смски, робіть все, що не встигли в мирний час. Цей час зараз, а не після перемоги. Це обмін силою, це єдине, що розпалює у жінці вогонь", - додала зірка.

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