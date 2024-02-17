Як безпомилково відрізнити оригінальний iPhone від підробки, перевірити його при покупці та грамотно підготувати до продажу.

Відрізнити підробку від оригінального iPhone може здатися складним завданням, але є кілька ключових ознак, на які варто звернути увагу.

Перше, що потрібно перевірити, це упаковка. Оригінальні iPhone поставляються у якісних коробках, які не мають видимих ​​пошкоджень, потертостей чи нерівностей. Написи на коробці повинні бути чіткими і без помилок, а на дні коробки має бути наклейка із серійним номером пристрою, моделлю та об'ємом вбудованої пам'яті. Оригінальний логотип Apple на коробці має бути якісно нанесений і мати надкушене яблуко лише з правого боку.

При візуальному огляді пристрою зверніть увагу на матеріал корпусу.

Оригінальні iPhone виготовляються з алюмінію високої якості, тому корпус має бути добре збірним та без використання пластику. Шрифт на пристрої повинен бути рівним, без розмиття або спотворення, а фабра (захисне скло передньої панелі) повинна лежати рівно і без бульбашок.

Також зверніть увагу на роз'єм для зарядки: старі моделі iPhone мають 30-контактний роз'єм, в той час як нові моделі використовують роз'єм Lightning.

Ціна може бути ознакою підробки.

Якщо ціна надто низька в порівнянні з ринковою вартістю, це може бути сигналом про те, що пристрій є підробкою.

Крім зовнішніх ознак, існують способи перевірки iPhone при покупці. Наприклад, перевірте серійний номер IMEI. Оригінальні iPhone мають унікальний серійний номер IMEI, який можна знайти на задній кришці пристрою або налаштуваннях. Перевірте відповідність цього номера інформації про модель та характеристики на офіційному сайті Apple.

Перевірка доступності для завантаження програм з App Store також може бути корисною.

Якщо пристрій справжній, ви повинні мати доступ до магазину додатків і завантаження програм, спеціально розроблених для iPhone.

При купівлі старого iPhone важливо уважно оглянути пристрій і перевірити його працездатність. Дізнайтеся серійний номер IMEI та перевірте його на офіційному сайті Apple. Зверніть увагу на стан корпусу, кнопок, камери та сенсорного екрану. Також переконайтеся, що пристрій не впливає на воду.

Щоб підготувати iPhone до продажу, спершу перенесіть дані на інший пристрій або зробіть їх резервну копію. Потім відключіть всі підключені пристрої, вийдіть зі своїх облікових записів iCloud, iTunes і App Store, і скиньте весь вміст та налаштування на iPhone.

Тепер у вас є детальне уявлення про те, як відрізнити підробку від цього iPhone, як перевірити його при покупці і як підготувати до продажу.

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