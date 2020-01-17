Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький розповів, що дестабілізація в Росії після відставки уряду не вплине на Україну

Таку заяву він зробив в ефірі Politeka on-line. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Якщо розбудити ведмедя взимку, то він стає ведмедем-шатуном. У нього психіка порушується і його можна тільки пристрелити, це уже скажена тварина. Якщо в Україні буде нормальна і тверда влада, нормальна силова вертикаль, то нічого страшного це представляти не буде", - упевнений Білецький.

За його словами, мовні і релігійні проблеми в Україні не можна порівняти з ситуацією в Росії.

"Уявіть, що таке Росія. З 20 мільйонним мусульманським фактором всередині країни, з величезною соціальною напругою Росія має набагато більше внутрішніх точок кипіння. Це буде страшно, можливо, це призведе до громадянської війни, але для України немає ніякої загрози, бо Україна має досвічену армію і спецслужби", - вважає він.

Крім того, він підкреслив, що стабільність і системність завжди б'є анархію і безлад.

"Україна може отримати серйозні зони впливу на Росію, але щоб це загрожувало Україні - я сумніваюся ", - заключив він.

Раніше ми повідомляли, що Дмитро Медведєв оголосив про те, що уряд Росії йде у відставку у повному складі.

Відповідну заяву було зроблено у середу, 15 січня, після виступу президента РФ Володимира Путіна з щорічним посланням до Федеральних зборів.

Також повідомляється, що Путін заявив про намір ввести посаду заступника голови Ради безпеки і призначити Медведєва на цю посаду.

Нагадаємо, Путін буде правити вічно, росіян поставили перед фактом.

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".