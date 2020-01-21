Андрій Пальчевський підкреслив один важливий момент щодо особи президента Володимира Зеленського

Про це український телеведучий і бізнесмен заявив в ефірі Politeka Online. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

«Володимир Зеленський перший з президентів України, який зізнався, що в його жилах також тече єврейська кров. Теж, це як у нього, чи теж, це як у інших? Ось яке було запитання. Тому що попередній президент, як ви пам'ятаєте, про якого ходили чутки такі завзяті, взагалі цієї теми не торкався. Не торкався її ні Ющенко, ні Кучма, ні Кравчук. До речі Кравчук, як і Кравець – це прізвища нічим не гірші, ніж Зеленський. І розумієте, президент з одного боку зробив такий дуже сміливий крок. Каже: «Я – єврей, і нічого страшного, і мене обрали українці". Бачите. Чому Я радий? Тому, що ніякого вродженого антисемітизму...», - зазначив він.

Пальчевський додав, що важливим в особистості пезидента є зовсім інше.

«Нам не важливо, хто по крові Володимир Зеленський чи Петро Порошенко, нам важливо, щоб усередині билося українське серце. Щоб вони розуміли, що це земля предків, і найголовніше, що це земля їх нащадків», - зазначив телеведучий.

При цьому Пальчевський підкреслив, що дуже важливо, щоб більшість людей при владі були українцями.

«Дуже важливо розуміти і нашому президент, і всім іншим, що, коли вони потрапляють туди на гору, цей баланс в країні під назвою Україна має зберігатися. Це перше. Тобто, я маю на увазі, що українців має бути… можна любити, кого завгодно… Національність – справа вторинна. Але є одне але. За умови, що дотримується баланс навколо», - заявив він.

Нагадаємо, Пальчевський голосно висловився про заяву Зеленського про антисемітизм.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський дав пораду Зеленському, як вчинити з ринком землі.

Також Politeka писала, що Пальчевський жорстко висловився про відставку Гончарука і пройшовся по його Кабміну.