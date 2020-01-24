"Якщо ви слуги, значить спочатку треба збільшити заробітні плати народу"

Український політик, голова партії "Рідна країна" Микола Томенко виступив проти підвищення зарплат народних депутатів

Таку заяву він зробив у ефірі Politeka Online. (Щоб подивитися відео – проскрольте вниз)

«Коли ви слуги народу – це протиприродно. Як назвуть, так і працюйте. Якщо ви слуги народу, значить спочатку потрібно збільшити [заробітні плати] народу, а потім говоріть про себе», - заявив політик.

Він зазначив, що вже створював законопроекти про зниження зарплат нардепів.

«Я співавтор два рази пониження заробітних плат. Це понизили ми зарплати депутатам. Я був співавтором, коли була фінансова криза 2009-2010 рік. І я так само був ініціатором пониження заробітних плат під час війни, коли найбільш така критична фаза була 2014-2015 році», - заявив голова партії "Рідна країна".

На думку Томенка зарплати потрібно знизити зарплати всій системі державної служби.

«А якщо ви заступник мера 250-300% премії в місті Києві, не треба вам обмежити? Треба обмежити. А якщо керівник ОТГ і його кум – 300-400%. Ви подивіться мерів. Я подивився Харків там, Черкаси і т.д., вони ж страшні там зарплати отримують. Тобто всій державній службі треба чітко написати: а) заробітна плата, друге – заробітна плата не більше 100% по кінцю року», - зазначив він.

Також Томенко ще раз підкреслив, що виступає проти фінансування політичних партій з державного бюджету.

«Я вважаю, що це - цинізм. Так само, як зарплати міністрів – цинізм, так і те, що ви бюджетні гроші на утримання партій берете, теж цинізм. Виж зарплати отримуєте? Хай внески партійні платять… Покажіть приклад. Моя пропозиція: спочатку ви обмежте своє фінансування, а потім будете говорити про інших посадовців. Але те, що треба врегулювати виплату зарплат і не повинен мер, або міська рада думати, скільки собі дорогим дати премії – це абсолютно чесно», - підкреслив політик.

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