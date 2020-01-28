Законопроєкт міністра культури Володимира Бородянського про роботу медіа може обернутися крахом всієї влади

Як повідомляє Politekaтаку думку в ефірі Politeka On-line висловив народний депутат від фракції «Слуга народу» Максим Бужанський (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Жоден закон не заподіяв нам такого шкоди або збитку, як пан Бородянський. Нічого спільного з регулюванням медіа, закон про дезінформацію не має. Цей закон - спроба створення регулюючих правових інститутів. Накинути нашийник, посадити на ланцюг абсолютно всі медіа і мати механізм не правового, поза судового, оцінного впливу на медіа», - зазначив він.

Нардеп стверджує, що завдяки цьому законопроєкту, чинити тиск на ЗМІ стане простіше. А це навіть гірше, ніж злочин.

«Це означає, що коли ви, як медіа, не порушуєте закон, що визнається судом, а за чиєюсь оцінкою робите якісь дії. Це є приводом для того, щоб вас штрафувати, застосовувати якісь санкції, аж до кримінальної відповідальності. Це гірше, ніж злочин. Це помилка», - підкреслив він.

Всі ситуації про ЗМІ, стверджує Бужанський, давно прописані в Конституції і кримінальному кодексі.

«У XXI столітті, в країні, де існує кримінальний кодекс і Конституція, в яких прописані абсолютно всі ситуації. В тому числі і наклеп, сепаратизм. І ось таким примітивним чином надягти нашийник на ЗМІ - це закінчиться дуже погано. Це закінчиться ганьбою, провалом. Ви прекрасно розумієте, що всі ЗМІ у нас досить розрізнені. А ось в цьому питанні вони об'єднуватися і це буде удар, наслідки якого влада не витримає», - підкреслив він.

При цьому, відповідаючи на питання про ставлення до документа з боку фракції, Бужанський розповів про особливості появи законопроекту в стінах парламенту. Приміром – його внести у внесессионую сесію.

«Так вийшло, що цей закон був внесений в позасесійний тиждень. І обговорення його на фракції не було. Але у мене виникло питання - а для чого пропонується цей законопроєкт. Думаю, коли стане питання про обговорення, мої колеги почнуть саме з цього запитання», - розповів він.

Як повідомлялося раніше, Бужанський прокоментував виступ президента України Володимира Зеленського в Польщі.

"Я вважаю, що президента дуже жорстоко і жорстко підставили, вручивши йому подібний текст. Президент України повинен провести серйозну бесіду в своєму офісі щодо цього тексту. Крім того, звинуватити державу, яка зазнала найбільших втрат у цій війні, я кажу про СРСР з втратами в 30 мільйонів у лавах радянської армії. Так ось - це справжній цинізм", - прокоментував Бужанський.

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