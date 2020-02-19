Загострення на Донбасі показало, що Росія не збирається виконувати ніякі мирні домовленості і продовжить нагнітати обстановку

Як в такій ситуації вчинити Україні, в ефірі Politeka-online розповів директор військових програм центру Разумкова Микола Сунгуровський. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

За його словами, те, що відбулося в Золотому 18 лютого, – набагато ширше, ніж провокація, оскільки практично збігаються за часом чисто військові провокації, дії на зовнішньополітичному фронті і дії на внутрішньому політичному фронті.

«Це явно вкладається в загальну стратегію Кремля. Скажімо так: це перевірка на слабкість нашого президента. І в цих умовах я бачу, що необхідно приймати дуже серйозні, дуже рішучі заходи для того, щоб цей наступ по всіх фронтах якщо не зупинити, то хоча б попередити і не розвинути», – пояснив гість ефіру.

Він підкреслив, що метою Росії є не тільки Україна. РФ практично прямо говорить про встановлення нового світового порядку, про що в черговий раз стало зрозуміло на Мюнхенській конференції. І Путін привчає до Захід до «нової нормальності».

«І в цих умовах вирішувати українсько-російський конфлікт в рамках нормандського формату – помилка. Необхідно зробити два кроки на зовнішньому фронті. По-перше, заявити, що мінські домовленості не працюють, і в цьому винна Росія, і вийти звідти, і звернутися до Ради безпеки ООН з проханням скликання спеціальної наради Генасамблеї. На ній потрібно вирішити два питання: визнати Росію агресором, і друге – це ввести миротворчу місію», – підкреслив Сунгуровський.

Експерт упевнений – майбутнє Донбасу буде залежати від ступеня рішучості нашого політичного керівництва, від того, наскільки і з якого боку воно готове показати себе. І замороження конфлікту – не найгірший варіант.

«На Україну явно з усіх боків тиснуть з точки зору капітуляції. А на Росію намагаються послабити санкції, і Росія це відчуває, то я думаю, що замороження конфлікту, хоча б тимчасово, могло б піти нам на користь», – зазначив він.

Нагадаємо, у Зеленського вразили заявою з Донбасу.

Як повідомляла Politeka, наступ на Донбасі - лише початок, з'явилися тривожні дані розвідки: "вдарять в...".

Також Politeka писала, що армія Путіна пішла в наступ на Донбасі, з'явилося екстрене повідомлення штабу ООС.