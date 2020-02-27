Самопідпал людини під будівлею Офісу президента багато що змінює для чиновників, бо далі буде тільки гірше

Про це в ефірі Politeka On-line заявив політолог Руслан Бортник (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

«Ось так себе повів окрема людина. Але з іншого боку, він демонструє, в якому стані душі знаходиться частина українців. В принципі, підпали для України не звичні. На відміну від азіатських країн, де такі самоподжоги - традиційна форма протесту. Це означає, що люди доведені за допомогою інформаційної політики, реальним життям, і так далі до певної межі. Більше того - це дуже небезпечна річ з точки зору політичних технологій. Тепер владі буде складно протягувати якісь норми, проти яких ці люди стояли», - зазначив він.

Бортник стверджує, що незважаючи на те, що поки не ясні точні мотиви чоловіка, це вже багато міняє для українських чиновників.

«Тепер аргументи про те, що, мовляв, це нікого не хвилює - не можна використовувати. З-за того, що йому не дали землю. Або неправильно її розділили. Противники Зеленського отримують дуже жорсткий додатковий аргумент. Мені здається, що влада не зовсім адекватно відреагувала на всю цю ситуацію», - підкреслив він.

На думку експерта, наше суспільство «переступає всі нові і нові бар'єри».

«І те, що раніше вважалося неможливим, стає можливим. І суспільна свідомість вже дозріло до абсолютно не стандартним для нас форам протесту», - уточнив він.

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