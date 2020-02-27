Самопідпал людини під будівлею Офісу президента багато що змінює для чиновників, бо далі буде тільки гірше
Про це в ефірі Politeka On-line заявив політолог Руслан Бортник (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).
«Ось так себе повів окрема людина. Але з іншого боку, він демонструє, в якому стані душі знаходиться частина українців. В принципі, підпали для України не звичні. На відміну від азіатських країн, де такі самоподжоги - традиційна форма протесту. Це означає, що люди доведені за допомогою інформаційної політики, реальним життям, і так далі до певної межі. Більше того - це дуже небезпечна річ з точки зору політичних технологій. Тепер владі буде складно протягувати якісь норми, проти яких ці люди стояли», - зазначив він.
Бортник стверджує, що незважаючи на те, що поки не ясні точні мотиви чоловіка, це вже багато міняє для українських чиновників.
Новий циклон несеться в Одесу, погода різко зміниться: синоптики приголомшили прогнозом
Ведуча "Х-Фактора" без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри
Каменських залізла на крісло і посвітила грудьми перед камерами: "Боже, що витворяє"
Зухвала Полякова спотворила себе до невпізнання новими губами: «величезні вареники»
«Тепер аргументи про те, що, мовляв, це нікого не хвилює - не можна використовувати. З-за того, що йому не дали землю. Або неправильно її розділили. Противники Зеленського отримують дуже жорсткий додатковий аргумент. Мені здається, що влада не зовсім адекватно відреагувала на всю цю ситуацію», - підкреслив він.
На думку експерта, наше суспільство «переступає всі нові і нові бар'єри».
«І те, що раніше вважалося неможливим, стає можливим. І суспільна свідомість вже дозріло до абсолютно не стандартним для нас форам протесту», - уточнив він.
Нагадаємо, бунт під Радою тільки початок, Київ чекає справжня струс: "як тільки Зеленський поїде...".
Також Politeka писала про те, що юрба оточила Офіс Президента, Зеленський зник у селі: ексклюзивні кадри.