Українців приголомшили прогнозом про крах економіки після карантину

Як повідомляє Politeka.net відомий економіст Андрій Новак розповів в інтерв'ю для Politeka on-line, що буде з курсом валют після карантину, а також зробив прогноз про те, що станеться з українською економікою (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"На сьогоднішній день ми бачимо, як гривня кожен день девальвує. Кожен день в середньому на 50 копійок. Якщо НБУ не буде використовувати адміністративних методів, то на жаль, гривня продовжуватиме девальвувати. Золотовалютних резервів зараз є багато, але якщо НБУ буде продовжувати їх палити, то гривня буде і далі девальвувати", - зазначив експерт.

Крім того, він спрогнозував, що у разі продовження карантину в Україні відбудеться велика трудова міграція.

"Україна зараз слабше економічно, ніж усі наші географічні сусіди, а також у нас нижчий рівень доходів. Тому хвиля трудової міграції - це цілком реальний сценарій. У сьогоднішній кризі у нас не роблять нічого для економіки країни, а лише кажуть: ми привезли тести і маски, але в економічному плані не робиться нічого конкретного", - заявив Новак.

Економіст також дав кілька порад "слугам народу" про те, як врятувати економіку України, і які кроки зробити першими.

"НБУ необхідно обнулити максимальну ставку банкам. Зараз податковій системі потрібно надати пільговий режим, але зробити це так, щоб випустити облігації в Міністерстві фінансів, а НБУ має купувати їх", - зауважив економіст.

До всього іншого, він зазначив, що в той час, як кожна країна формує фонд для боротьби з коронавірусом, у нас його просто не існує, адже "слуги народу" не використовують кризовий час для поліпшення ситуації.

"Кризовий час - це шанс змінити систему, яка зовсім не була ефективною. Будь-хто може бачити, що наша система зовсім не приносить плодів, тому у нас і рівень життя найгірший з усіх європейських країн", - резюмував Новак.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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