Телеведучий Андрій Пальчевський розповів, чи готовий він брати участь у виборах мера Києва

Що думає з цього приводу він розповів в ефірі Politeka Online, відповідаючи на питання журналіста (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця). Пальчевський зазначив, що в Києві є гідні люди, як і по всій Україні багато гідних людей. Але, за його словами, олігархічні клани завжди виставляють на вибори «свою ляльку».

«Я думаю, що той, хто піде в Києві, повинен бути противником Зеленського, але одночасно і противником Кличка. Якщо на цю турбулентну позицію пропонують мене, я повинен добре подумати. Ну і мені потрібні союзники. А союзники – це кияни, ну і звичайно мешканці всієї України. Все-таки Київ – це столиця України, а не якесь звичайне місто. Думка одеситів і жителів Львова для мене також важлива буде. Я повинен подумати», - зазначив Пальчевський.

За його словами, нинішньому мерові Києва теж не завадило б подумати

«Може і цим казнокрадам настав час замислитися. Кличко вчепився в цей вірус ще крутіше, ніж вірус вчепився в нас. Це для нього як паличка-виручалочка. І він тепер веде себе як у «коронному» царстві. Цей «коронний гетьман» замість того, щоб розповісти, скільки лікарень було побудовано, як була організована система, розповідає нам, скільки людей померло, а скільки ні», - розкритикував Пальчевський київського мера.

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