



Курська область - це був один із відволікаючих ударів, і слід очікувати, що буде ще один. У студії Politeka Online Олег Старіков, експерт з питань безпеки розповів, що зараз противник проводить операцію з метою перезавантаження системи оборони, щоб створити умови, за яких оборона не зможе адекватно реагувати.

"Уявіть, яку кількість техніки потрібно пересунути, скільки цистерн з паливом буде потрібно. Якщо це було задумано серйозно, то має бути ще удар, і, можливо, не один. Чи буде він основним, поки не ясно. Якщо удар був основним, то де тоді допоміжні та відволікаючі удари? Якщо ж цей удар був відволікаючим або другорядним, то основний ще попереду", - зауважив експерт.

Якщо ж удар був лише один, виникає питання: з якою метою? Можливо, щоб дати Путіну «ляпас», як кажуть деякі коментатори. Однак Путіну це, мабуть, не важливо, тому що, за логікою, він розуміє, що в континентальній війні подібні плацдарми довго утримувати не вдасться, додав Старіков.

Зрештою, кількість загиблого особового складу зростатиме, що призведе до посилення критики, як це було із ситуацією у Кринках. Оперативне угруповання військ, що налічує 50 тисяч осіб, не зможе довго утримувати таку позицію, що призведе до подальших втрат та критики з боку.

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