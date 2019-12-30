Україна перед обміном полоненими нібито взяла на себе серйозні зобов'язання

Як передає Politeka.net, зухвалу заяву зробив офіційний представник РФ на переговорах у Мінську Борис Гризлов.

За його словами, після Нормандського саміту Україна нібито взяла на себе зобов'язання не відновлювати правове переслідування осіб, які були звільнені при обміні полоненими.

Соратник Володимира Путіна стверджує, що офіційний Київ взяв на себе подібні зобов'язання на відеоконференції контактної групи, яка відбулася 23 грудня.

"Підкреслю, що в рамках цієї угоди сторони внутрішньоукраїнського конфлікту зобов'язалися завершити процедури помилування і не поновлювати переслідування осіб, які звільняються. Київ гарантував "процесуальне очищення" для тих з них, кому ще не винесено вирок суду", – підкреслив російський дипломат.

Підсумовуючи, Борис Гризлов заявив, що Кремль чекає, коли Україна перейде до "погодження всіх правових аспектів особливого статусу Донбасу", після чого він нібито повинен бути внесений до Конституції.

Раніше ми повідомляли про те, що 29 грудня був проведений масштабний обмін полоненими між Україною і окупаційними "Л/ДНР". Процес відбувся в сірій зоні на КПВВ "Майорське".

В рамках обміну Україна передала терористам 127 осіб, а додому повернулися 76, серед яких 12 - полонені військовослужбовці ЗСУ.

Пізніше стало відомо, що Україна активно готується до нового обміну полоненими, у результаті якого повинні повернутися додому українці, яких утримують на території окупованого Донбасу.

Глава МЗС України Вадим Пристайко додав, що офіційний Київ буде продовжувати обговорення з приводу обміну за формулою "всіх на всіх" на наступних самітах лідерів країн Нормандської четвірки.

Також ми розповідали, що Володимир Зеленський не стримався і розкрив головний секрет щодо обміну полоненими. Глава держави заявив, що готовий був віддати колишніх беркутівців навіть на одного полоненого українського розвідника, лише б він повернувся додому.

"Так, це умови всіх на всіх в цьому обміні. Ми забирали наших героїв. Я вважаю, що це було складне рішення, рішення політичне. Я вважаю, що наші військові, наші журналісти, вони всі герої", - додав він.

Нагадаємо, названі прізвища всіх звільнених

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