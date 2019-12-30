Рішення викликало хвилю шоку" в Білому домі і в Міністерстві оборони США

Рішення Дональда Трампа блокувати надання військової допомоги Україні зустрілося з потужним протистоянням в США

Противники блокування, у тому числі з близького оточення президента, вважали, що такий крок зашкодить національним інтересам США, пише повідомляє The New York Times.

Міністр оборони Марк Еспер, колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон і державний секретар США Майк Помпео переконували президента не робити цього, але безуспішно.

"В кінці серпня міністр оборони Марк Еспер приєднався до держсекретаря Майку Помпео і Джону Болтону, який обіймав у той час посаду радника з національної безпеки, на зустрічі з президентом в Овальному кабінеті, про яку раніше не повідомлялося. Вони намагалися переконати його, що надання допомоги - в інтересах США, але безуспішно", - наголошується в матеріалі.

Це рішення викликало хвилю шоку" в Білому домі і в Міністерстві оборони і викликало серйозні суперечки всередині адміністрації.

За даними видання, ключову роль у виконанні вимог Трампа відіграв в. о. керівника апарату Білого дому Мік Малвейни.

Демократи з Палати представників, нагадує газета, збиралися обмежити повноваження Трампа по можливості затримувати надання допомоги Україні, а голови трьох комітетів Палати оголосили 9 вересня про початок розслідування.

Чиновники Білого дому не очікували якихось змін, але раптово відновили надання допомоги. Трамп, очевидно, не бажаючи вести публічну битву, повідомив сенаторові-республіканцеві Робу Портмену, який виступав проти затримки допомоги, що він надалі не заморожувати кошти.

"Помічники з Білого дому поспішили повідомити про це своїх колег у Пентагоні та в інших місцях. Заморожування було знято", - пише видання.

"Я не сумніваюся щодо того, чому президент дозволив продовжувати надання допомоги. Він попався", - цитує газета голову Комітету у закордонних справах Палати Еліот Енгель.

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