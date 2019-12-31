Президент України Володимир Зеленський обговорить з главою Росії Володимиром Путіним у телефонній розмові обмін полоненими і підписання газового контракту

Зеленський і Путін розмовляли в телефонному режимі. Глави держав привітали один одного зі святами і відзначили обмін полоненими, який стався 29 грудня. Також був згаданий газовий контакт. Про це пише Politeka.

"Під час розмови лідери країн домовилися терміново перейти до затвердження списків для звільнення українців, серед яких кримчани, що перебувають на території Криму і Росії, а також росіян, що в Україні", - зазначено в повідомленні.

Сторони висловили надію, що зможуть припинити вогонь обидві сторони по лінії зіткнення на Донбасі.

Раніше ми повідомляли, що в рамках обміну полоненими Україна видала кілера «Дінго» (Артур Кринари), який намагався вбити Аміну Окуеву і Адама Осмаєва.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Катерина Сергацкова.

«Один з ненадійних оповідачів цієї історії, Артур Денисултанов, він же Кринари, він же Дінго і володар ще безлічі імен, — чеченець, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуеву і Адама Осмаєва влітку 2017-го, сьогодні в числі інших відправився по обміну в "ДНР", а звідти поїде на батьківщину в Росію», — йдеться в повідомленні.

Повідомлялося, що звільнені з полону українці розкрили страшну правду про "ДНР".

Звільнені з полону бойовиків українці розповідають, що їх побратими все ще залишаються в заручниках.

Так, українець Василь Савін заявив у коментарі "Громадському радіо", що полонені, які сиділи з ним в Макіївській колонії не потрапили на обмін.

За його словами, в підвалах окупантів залишаються українці:

Володимир Синюков,

Павло Корсун, військовий,

Максим Тимофєєв, інвалід другої групи,

Олександр Шелест,

Сергій і Дмитро Караберюш,

Твердий, Самдулов, Матюшенко,

Горобець Василь,

Геннадій Матвійчук – шахтар, якого зламаний хребет.

Чоловік додав, що так звана омбудсмен бойовиків Морозова приїжджала перед обміном до полоненим українцям. Савін поставив їй питання, чому немає підтвердження про обмін інших полонених. Вона відповіла, що якщо підтвердить, "то Україна може не віддати тих, кого треба бойовикам".

Нагадаємо, новий обмін полоненими, у Зеленського розкрили фатальні деталі

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