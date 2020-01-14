Народний депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Корявченков втік від питань українців, які підловили його під Верховною Радою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.
«Не найтепліша сьогодні відбулася зустріч народного депутата Юрія Корявченкова з партії «Слуга народу». Противники земельної реформи випадково зустріли його і вимагали пояснень: чому Володимир Зеленський публічно каже, що іноземцям землю будуть продавати лише після референдуму, тоді як законопроект дозволяє відбирати землю банкам, якими можуть володіти, у тому числі, іноземці», - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, як «Юзик» не зміг чітко відповісти на запитання українців, тому вирішив від ніш просто «втекти».
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«Його намагалися затримати, смикнувши за куртку, однак політику вдалося втекти. Присутні супроводили догляд політика криками: «Ганьба», - підкреслюється в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, народний депутат від партії «Слуга народу» Юрій Корявченков на прізвисько "Юзик" опинився в епіцентрі нового гучного скандалу.
Так, з'явився аудіозапис, на якому нібито нардеп Корявченков обговорює питання "схем" з незаконним гральним бізнесом у Кривому Розі.
Повідомляється, що запис зроблений у ресторані "Околиця", у якому "Юзик" проводить бізнес-зустрічі.
"Ти правильно сказав зараз за лотерею. Ти працюй за них. І нехай тобі хтось висуне пред'яву. Нехай тобі пред'яву прокуратура кине, ДБР, нехай вони скажуть, що ти щось незаконно робиш. Роби це по моїй команді. А ми подивимося", – чути в записі голос, схожий на голос нардепа Корявченкова.
Нагадаємо, вчинок Юзика в рідному місті розлютив українців, з'явилися фото: "тепер цар і бог".
Як повідомляла Politeka, Юзик вляпався у дикий скандал на місці пожежі в Одесі, кадри ганьби: "тільки його тут не вистачало".
Також Politeka писала, що Юзик зі слугами народу вляпався у дикий скандал, в мережу злили розмову.