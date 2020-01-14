Народний депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Корявченков втік від питань українців, які підловили його під Верховною Радою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

«Не найтепліша сьогодні відбулася зустріч народного депутата Юрія Корявченкова з партії «Слуга народу». Противники земельної реформи випадково зустріли його і вимагали пояснень: чому Володимир Зеленський публічно каже, що іноземцям землю будуть продавати лише після референдуму, тоді як законопроект дозволяє відбирати землю банкам, якими можуть володіти, у тому числі, іноземці», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як «Юзик» не зміг чітко відповісти на запитання українців, тому вирішив від ніш просто «втекти».

«Його намагалися затримати, смикнувши за куртку, однак політику вдалося втекти. Присутні супроводили догляд політика криками: «Ганьба», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, народний депутат від партії «Слуга народу» Юрій Корявченков на прізвисько "Юзик" опинився в епіцентрі нового гучного скандалу.

Так, з'явився аудіозапис, на якому нібито нардеп Корявченков обговорює питання "схем" з незаконним гральним бізнесом у Кривому Розі.

Повідомляється, що запис зроблений у ресторані "Околиця", у якому "Юзик" проводить бізнес-зустрічі.

"Ти правильно сказав зараз за лотерею. Ти працюй за них. І нехай тобі хтось висуне пред'яву. Нехай тобі пред'яву прокуратура кине, ДБР, нехай вони скажуть, що ти щось незаконно робиш. Роби це по моїй команді. А ми подивимося", – чути в записі голос, схожий на голос нардепа Корявченкова.

Нагадаємо, вчинок Юзика в рідному місті розлютив українців, з'явилися фото: "тепер цар і бог".

Як повідомляла Politeka, Юзик вляпався у дикий скандал на місці пожежі в Одесі, кадри ганьби: "тільки його тут не вистачало".

Також Politeka писала, що Юзик зі слугами народу вляпався у дикий скандал, в мережу злили розмову.