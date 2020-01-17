У «Слузі народу» розповіли про майбутні консультації Володимира Зеленського щодо кандидатури нового прем'єр-міністра

Як відомо, 17 січня прем'єр-міністр написав заяву про відставку після скандалу зі зливом в мережу запису своєї розмови, в якій він обговорює українського президента. Поки президент не підписав заяву, тому доля Гончарука залишається невідомою.

У той же час, якщо президент та Верховна Рада все ж таки вирішать попрощатися з нинішнім прем'єром, їм потрібно буде в найкоротші терміни знайти йому заміну.

У «Слузі народу» повідомили про те, що вже в найближчі вихідні президент планує провести консультації щодо кандидатури нового голови Кабміну і складу уряду. При цьому наголошується, що Гончарук зможе зберегти свій пост ще як мінімум на місяць-півтора.

«Серед найбільш вірогідних наступників його можуть бути Юлія Кузнєцова і Олег Устенко, тому що керівником уряду є сенс призначати людину, яка а) має досвід роботи на держслужбі і розуміння того, як працює державний апарат; б) є фахівцем з економіки і умілим адміністратором; в) не викликатиме ні у депутатів, ні в суспільстві, ні у наших міжнародних партнерів зайвих запитань на кшталт "а хто це?», - розповів експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко в коментарі Styler.

Експерт зазначив, що новому прем'єрові належить представити власну стратегічну програму розвитку України, уточнивши, за рахунок чого він буде відбуватися. Крім того, новий голова Кабміну повинен буде «ліквідувати негативні наслідки роботи скаженого принтера у турборежимі».

Нагадаємо, що раніше Олексій Гончарук вирішив залишити посаду прем'єр-міністра України.

Цю інформацію голова Кабміну підтвердив у своєму особистому Facebook.

За його словами, він вирішив написати заяву, щоб "прибрати будь-які сумніви про повагу до президента".

Раніше ми повідомляли, що соціальні мережі злили записи розмов прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з топ-чиновниками, під час яких він визнав, що погано розбирається в економіці.

Більш того, голова Кабміну завуальовано назвав президента Володимира Зеленського "недалеким", оскільки у нього "примітивне розуміння економічних процесів".

Нагадаємо, Гончарук подав у відставку: текст доленосної заяви.

Як повідомляла Politeka, Арестович розповів про наслідки відставки Гончарука: "Зеленському кінець".

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