Володимир Путін незадоволений тим, що Україна почала озвучувати своє бачення розвитку ситуації на Донбасі, тож він пішов на ескалацію конфлікту

Про це в коментарі журналістам розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов, передає 24.

За його словами, до військового загострення на Донбасі призвів цілий комплекс причин.

В першу чергу, це реакція Володимира Путіна на пропозицію України щодо додаткових умов для проведення виборів на окупованих територіях.

Київ наполягає: спершу відновлення контролю над кордоном, а потім вибори в ОРДЛО, але офіційний Кремль не влаштовує подібний сценарій.

По-друге, інтенсивність обстрілу позицій сил ООС збільшилася відразу після заяв Кремля, зокрема Лаврова, про те, що Україна нібито не виконує політичну частину Мінських угод.

"Ескалація військового напруги – постійна практика Росії – носить показовий характер. Кремль демонструє, що окупаційні адміністрації можуть будь-якої миті йти на ескалацію військового напруги. Причому, використовуючи заборонену мінськими домовленостями", - пояснив Снєгірьов.

Третя причина загострення — узгодження нових пунктів розведення військ. У Мінську на зустрічі ТГК прозвучала пропозиція про додаткові місця розведення військ, але окупаційні власті "Л/ДНР" проштовхують неприйнятні для України пункти Щастя та Веселогоровка.

За словами військового експерта, Україна повинна бути готова до танкового удару з боку РФ, яка зараз займає вигідні позиції на передовій.

"Україна наполягає на відкритті КПВВ в районі Золотого. А Росія на танконебезпечних для нас напрямках. Тому показове військове загострення йде саме на Луганському напрямку – біля пунктів Оріхового, Новотошківського і біля Золотого-4 – пілотного району для розведення військ. Там бойовики знову проводять мінування. Мова йде більше, ніж про 500 мін. Це порушення умов розведення", - озвучив Снєгірьов фатальний прогноз.

Підсумовуючи, військовий експерт закликав офіційний Київ просувати свою дорожню карту, щоб Україна грала на випередження.

"Ми повинні чітко усвідомлювати, що війна завершиться тоді, коли будуть виконані умови України. Інакше конфлікт прийме затяжний характер. Відповідь ЗСУ на обстріл бойовиків повинен бути жорстким і адекватним. Треба грати на випередження", - резюмував він у спілкуванні з журналістами.

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