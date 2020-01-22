Сьогодні, 22 січня, річниця розстрілу Героїв Небесної сотні - активістів Євромайдану Сергія Нігояна і Михайла Жизнєвського

З цього приводу відбулося покладання квітів від президента України до місць загибелі Героїв України на вулиці Грушевського в Києві.

Також в День соборності України з метою вшанування пам'яті героїв Революції Гідності кошик квітів від Голови держави було встановлено до пам'ятного хреста на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

"Сергій Нігоян, сину мій, молюсь і плачу за тобою. Вдячна Україна", - свідчить напис на пам'ятнику.

Після цього Володимир Зеленський вирушив до швейцарського міста Давос з візитом, під час якого він візьме участь у Міжнародному економічному форумі в якості спікера. Згідно з програмою форуму, виступ почнеться о 17:15 за Києвом і триватиме півгодини.

Крім того, президент зустрінеться з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій, зокрема з главою МВФ.

Після Давосу Зеленський вирушить до Ізраїлю, де відбудеться Всесвітній форум Голокосту.

Як повідомляє головний редактор Эхо Москвы Олексій Венедиктов в телеграм, в Ізраїлі Зеленський зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, який також приїде на форум. Підтвердження цієї інформації немає, офіційно зустріч не анонсувалася.

Раніше повідомлялося, що 17 депутатів від "Слуги народу" збиралися в Давос, щоб скласти компанію президенту Володимиру Зеленському та прем'єру Олексію Гончаруку.

зокрема, стало відомо, що у Швейцарії вирушили голова фракції Давид Арахамія, його перший заступник Олександр Корнієнко, заступник голови фракції Євгенія Кравчук, депутати Єлизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитро Наталуха, Марина Бардіна, Роксолана Пидласа, Юлія Овчиннікова та інші.

Нагадаємо, оточення Зеленського поставила президента на розтяжку, названі імена.

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