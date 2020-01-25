Президент України Володимир Зеленський не збирається балотуватися на другий термін
Зеленський поговорив з ізраїльськими журналістами. Він зазначив, що після завершення першого терміну бажає передати країну іншій людині. Про це повідомляє Politeka з посиланням на ізраїльські ЗМІ.
Також Зеленський вирішив відповісти на запитання, чи буде повторений успіх персонажа зі Слуги народу:
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«Ви мені про це скажете через чотири роки. І ось ці ключики від цієї нової України — це ось останній пункт. І ось ці ключики від нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція», — заявив президент.
Раніше ми повідомляли, що Лукашенко переплюнув Путіна і звернувся до Зеленському.
25 січня шостий президент України Володимир Зеленський зазначає 42-й день народження, і першим його привітав колега з Білорусі Олександр Лукашенко.
У вітальній промові він серед іншого висловив сподівання на подальше поглиблення дружби двох народів і пообіцяв сприяти процвітанню України.
Крім цього білоруський лідер згадав про ІІ Форумі регіонів Білорусії та України, що відбувся 4 жовтня 2019 року, зазначивши, що залишився дуже задоволений результатами зустрічі, а також тим, як на даному етапі реалізуються досягнуті під час двосторонньої зустрічі президентів домовленості.
Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський, який приїхав в Ізраїль з робочим візитом, зустрівся там з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху і розповів про трагедію в родині.
Президент України згадав і про багатодітній сім'ї, де троє братів були розстріляні фашистськими окупантами, а четвертий зміг повернутися додому після війни.
«Через два роки після війни у нього народився син, потім народився онук. Цей онук став президентом, який зараз стоїть перед вами», — сказав Зеленський, звертаючись до глави уряду Ізраїлю.
Нагадаємо, Пальчевський не стримався і озвучив фатальну помилку Зеленського
А ще Politeka писала, як змінився Зеленський за час президентства, фото до і після
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