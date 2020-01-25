Президент України Володимир Зеленський не збирається балотуватися на другий термін

Зеленський поговорив з ізраїльськими журналістами. Він зазначив, що після завершення першого терміну бажає передати країну іншій людині. Про це повідомляє Politeka з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Також Зеленський вирішив відповісти на запитання, чи буде повторений успіх персонажа зі Слуги народу:

«Ви мені про це скажете через чотири роки. І ось ці ключики від цієї нової України — це ось останній пункт. І ось ці ключики від нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція», — заявив президент.

Раніше ми повідомляли, що Лукашенко переплюнув Путіна і звернувся до Зеленському.

25 січня шостий президент України Володимир Зеленський зазначає 42-й день народження, і першим його привітав колега з Білорусі Олександр Лукашенко.

У вітальній промові він серед іншого висловив сподівання на подальше поглиблення дружби двох народів і пообіцяв сприяти процвітанню України.

Крім цього білоруський лідер згадав про ІІ Форумі регіонів Білорусії та України, що відбувся 4 жовтня 2019 року, зазначивши, що залишився дуже задоволений результатами зустрічі, а також тим, як на даному етапі реалізуються досягнуті під час двосторонньої зустрічі президентів домовленості.

Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський, який приїхав в Ізраїль з робочим візитом, зустрівся там з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху і розповів про трагедію в родині.

Президент України згадав і про багатодітній сім'ї, де троє братів були розстріляні фашистськими окупантами, а четвертий зміг повернутися додому після війни.

«Через два роки після війни у нього народився син, потім народився онук. Цей онук став президентом, який зараз стоїть перед вами», — сказав Зеленський, звертаючись до глави уряду Ізраїлю.

Нагадаємо, Пальчевський не стримався і озвучив фатальну помилку Зеленського

А ще Politeka писала, як змінився Зеленський за час президентства, фото до і після

Також Politeka повідомляла, що Зеленський в Ізраїлі допустив серйозну помилку і зіграв на руку Путіну



