Україні вигідно, щоб президент Володимир Зеленський та його російський колега як можна довше були при владі

Про це в інтерв'ю одному з телеканалів сказав відомий український політолог і журналіст Віталій Портніков, передає Politeka.

Він впевнений, що на даний момент громадяни України не здатні зробити хоч якісь мінімальні зусилля для того, щоб знайти альтернативу «популістсько-охлократичній владі», за яку самі проголосували.

«Заміна може відбутися тільки тоді, коли ми можемо розуміти, хто наступний візьме українську булаву, а поки що у нас в країні хаос і некерованість як державного апарату, державних інституцій, так і самого суспільства», – впевнений він.

Зараз же немає ніяких орієнтирів, і всі чогось чекають. Разом з тим люди не розуміють, що взагалі відбувається в країні, а це говорить тільки про одне: в Україні зараз ми спостерігаємо абсолютно неконтрольований і некерований процес.

Яскравий приклад цього – скандал з «плівками Гончарука». Незважаючи на озвучену в них інформацію, ніяких наслідків не було.

«Це божевілля, це за межею політики, тому що ми не знаємо, що може статися завтра-післязавтра, ніхто нічого не розуміє – ні серед політиків, ні серед людей, які знаходяться при владі», – резюмує журналіст.

Саме тому, впевнений він, для України як ніколи важлива стійкість чинної влади, тому що в іншому випадку буде крах.

«Незалежно від того, наскільки президент Зеленський здатний займати пост президента України, важливо, щоб він залишався на посаді, поки ми не знайдемо альтернативу», – підкреслив Портніков.

Аналогічна ситуація і в Росії, упевнений політолог. Путін – ідеальний «гробар» імперії, який дочиста повторює сценарій Брежнєва. При генсеку теж всі вірили в стабільність і непорушність, тоді як крах Радянського Союзу наближався.

Нагадаємо, у Путіна забредили про приєднання нових українських територій.

Як повідомляла Politeka, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

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