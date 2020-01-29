Володимир Зеленський показав свою особисту перукарню, розташовану прямо в офісі президента

Мало хто знає, що Володимир Зеленський одержав у спадщину від своїх попередників досить дивний «сюрприз» - особисту перукарню, розташовану прямо в його офісі. Про це сам голова держави розповів журналістам ще в червні, коли запросив їх відвідати його робочий кабінет в тоді ще Адміністрації президента. В ході екскурсії по величезних залах, Зеленський раптом згадав про те, що хотів показати представникам ЗМІ.

«У мене є там прикол. Хочете, покажу? Пішли!», - запропонував президент і повів журналістів в окрему кімнату, що примикає до робочого кабінету.

Інтер'єр цієї кімнати здивував усіх присутніх: у ній виявилася справжня міні-перукарня з кріслом для миття голови, величезним дзеркалом і сушаркою для волосся. Зеленський назвав це пристосування «прикольною річчю», однак зізнався, що ніколи не користувався цією кімнатою і не планує робити цього в майбутньому.

«Можна ж приймати душ вдома», - зазначив тоді Зеленський.

Втім, можливо з часом президент і змінить свою точку зору. Адже вже в жовтні 2019 року він зізнався, що йому катастрофічно не вистачає часу на особисте життя. Так, на прес-марафоні з журналістами, він заявив, що не встигає навіть сходити до перукаря.

«У мене немає часу жити... У мене навіть немає часу сходити в перукарню», - розповів президент.

Він пояснив, що щодня йому доводиться проводити багато зустрічей і вирішувати державні питання.

Тоді ж Зеленський згадав про перукарню, розташовану в Офісі президента. Однак, за його словами, часу у нього не вистачало навіть на її відвідування.

Зазначимо, що раніше нардеп від партії "Слуга народу" розповів про слабке місце президента України Володимира Зеленського. Так, нардеп Олександр Качура зазначив, що головним недоліком Володимира Зеленського є його "надмірна довірливість до людей.

"Він за своєю природою вміє довіряти людям. Але мені здається, що в політиці більш токсичне середовище. Потрібно все-таки трошки перебирати – і окремими людьми, і не так сприймати інформацію, яку доносять окремі люди", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, спливла незручна правда про Зеленського, "слуга народу" видав все.

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