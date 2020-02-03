В української сторони є ряд пропозицій до Ердогана

Доля Криму може кардинально змінитися на зустрічі української делегації з президентом Турецької республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом

Перший голова Меджлісу кримськотатарського народу, уповноважений президента України з питань кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів, що на зустрічі з президентом Турецької республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом буде озвучено план по деокупації Криму. Таку заяву Мустафа Джемілєв зробив для журналістів видання Обозреватель.

Він зазначив, що буде обговорено ряд питань, зокрема українська сторона запропонує Туреччині стати ініціатором створення майданчика по переговорам по деокупації.

"На нашу думку, в ньому (майданчику прим.ред.) повинні брати участь країни Євросоюзу, а також Сполучені Штати і Канада. І ми б хотіли, щоб це був "стамбульський", якщо так можна сказати, формат", – заявив Джемілєв.

Джемілєв підкреслив, що на сьогоднішній день у Анкари склалися натягнуті відносини з Заходом, тому і з'явилися вимушені контракти з Російською Федерацією. Тому залишається велика можливість, що Туреччина не захоче занадто сильно ускладнювати відносини з Російською Федерацією.

Також раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін разом з турецьким колегою Реджепом Ердоганом урочисто відкрили газопровід "Турецький потік".

Вирішивши насолити Україні і змінити одного транзитера газу на іншого, глава РФ переграв самого себе, тому що Туреччина – це далеко не поступлива Україна.

Таку думку висловив аналітик нафтогазового сектора, партнер агентства RusEnergy Михайло Крутіхін. За його словами, "Турецький потік" для Путіна – завідомо збитковий проект, і з його допомогою Росія домоглася лише того, що поміняла транзитера.