Український журналіст і депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський прокоментував заяву члена Громадської ради при НАБУ Віталія Шабуніна

Йдеться про те, що у нардепів, які підпишуться під проектом постанови щодо відставки директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, будуть відбирати візи.

Дубинський повідомив про це у себе на сторінці у соцмережі Фейсбук, приклавши скрін листування, в якому Шабунін згадав візи.

"Шабунін пише, що отримав повноваження в посольстві U. S. Embassy Kyiv Ukraine відкликати візи у депутатів, що підписали проект постанови щодо відставки Ситника)".

Пост Дубинського викликав ажіотаж і його активно коментують.

"У мене відчуття, що ми живемо в країні, яка належить таким персонажам і вони його тероризують таким чином"

"Саша, це абревіатура про нього Всі Отже Знають "Ыдиот" 😊"

"Може шабунін той таємний чоловік який вирішує, кому видавати візи?)"

"Ой як смішно))) годі з ними загравати, реєструйте їх як іноземних агентів і значок на краватку"

"Можливо на його недалекий мозок впливають сильні наркотики: героїн, кокаїн....після каденції Петі залишилися в запасі))))"

"Судячи по-всьому шабунін возить гончарука на роботу на самокаті, який їм сорос подарував."

Раніше ми повідомляли, голову антикорупційного бюро Артема Ситника визнали винним у корупції.

У вересні минулого року Апеляційний суд Рівненської області залишив у силі рішення суду першої інстанції, тобто Ситник як і раніше винен в адміністративному порушенні, що стосується "отримання подарунків", за що йому треба сплатити 3 400 гривень штрафу.

В ході дачі свідчень Ситник підтвердив, що чотири рази відпочивав на елітній базі. Він також уточнив, що відпочивав не один, а з друзями - в загальній складності, гостей було вісім чоловік. Крім того, за словами Ситника, рахунок за відпочинок вони поділили за вісьмох. У той же час, прокурор стверджує, що свідки, які відпочивали разом з головою НАБУ, заявили, що при розрахунку вони не були присутні і грошей з них ніхто не брав.

Нагадаємо, Ситник не вказав у декларації відпочинок.

Ще Рoliteka повідомляла, що Аваков жорстко розніс главу НАБУ Ситника: «Ідіотів – шкода», деталі скандалу