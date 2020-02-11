Український олігарх Рінат Ахметов приїжджав в Національне антикорупційне бюро України

На виході з будівлі, де розташоване НАБУ, олігарха застукали журналісти Bihus.info. На серії знімків видно, як Ахметов в оточенні охоронців виходить з будівлі і сідає в машину.

Журналісти припустили, що візит Ахметова в НАБУ може бути пов'язаний з його компанією ДТЕК, співробітникам якої бюро оголосило про підозру ще влітку 2019 року. Відразу шістьох співробітників компанії підозрюють в причетності до формули «Роттердам +», через яку серйозно зросла ціна електроенергії для українців. Як відомо, в 2018 році «ДТЕК Енерго» отримала понад 5 млрд гривень чистого прибутку.

Цікаво, що в НАБУ відмовилися коментувати інформацію про приїзд Ахметова.

У коментарях до матеріалу на українських ресурсах українці не скупилися з висловлюваннями.

«У зв'язку з можливим звільненням Ситника дізнавався як далі роттердамити», «Приїжджав видати зарплату», «Заніс або забрав?», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що нещодавно Ахметов купив розкішну віллу у Франції. Український олігарх придбав особняк на березі Середземного моря за 200 млн євро. Відзначається, що віллу побудували ще у ХІХ столітті. Одним із колишніх власників особняка був сам король Бельгії Леопольд II. У той час її вважали найдорожчою віллою в світі. Новий особняк Ахметова займає 14 га. Відомо, що в ньому 14 спалень, інтер'єр вражає своєю розкішшю.

Зазначимо, що під Києвом у олігарха теж є розкішний палац, розташований на березі Дніпра. Журналісти-розслідувачі відзначали, що на території особняка активно ведеться будівництво.

«На найдорожчій землі в Київській області ведеться масштабне будівництво. Земля під маєтком належить компанії «Мета-Капітал», яка контролюється Ахметовим. Не схоже, що справи у нього йдуть погано. Здається, зовсім навпаки», - зазначають журналісти.

Нагадаємо, що кадри розкішної спальні Ахметова вражають уяву: "антикварні меблі, ліпнина і...".

Як повідомляла Politeka, Сергій Лямець розповів, як Ахметов переміг Коломойського при Зеленському: «Став головним олігархом».

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