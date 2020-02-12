Для того, щоб розколоти Європу президент РФ Володимир Путін обрав нову мету

Цього разу Кремль має намір перешкодити інтеграції Балкан з Заходом. Таку думку висловив спецпредставник США по справах Західних Балкан Метью Палмер, пише Голос Америки.

Палмер вважає, що Російська Федерація хоче забезпечити нестабільність в цьому регіоні.

Після візиту в Болгарію, Палмер заявив, що його турбує ситуація з Балканами:

"Нас турбують наміри Росії щодо Західних Балкан".

На його думку, Російській Федерації вигідний розкол, хаос і підозрілість у регіоні, що вона і намагається реалізувати. Крім того, він додав, що будь-які спроби Російської Федерації похитнути Преспанску угода між Афінами і Скоп'є є прикладом зловмисної діяльності.

Нагадаємо, що Палмер був призначений спецпредставником по Західних Балкан у серпні минулого року. Йому доручено сприяти інтеграції регіону з Заходом.

Також раніше повідомлялося, що питання з наступником президента РФ Володимира Путіна поки відкрите. Таку думку озвучив колишній депутат Державної Думи РФ Ілля Пономарьов

Експерт не вірить, що новий прем'єр Російської Федерації Михайло Мішустін може стати наступником Володимира Путіна.

"Я ніколи не кажу ніколи. Адже хто знає, що буде через чотири роки. Може через чотири роки і можна буде назвати Мішустіна наступником Путіна. Але на сьогоднішній день Михайло демонстрував себе, як абсолютно чіткий менеджер", - вважає Пономарьов.

Нагадаємо, у Росії видали фінальну мету Путіна в Україні.

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