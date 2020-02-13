Президент Росії Володимир Путін хоче скликати Раду безпеки ООН для атаки перед черговою зустріччю в нормандському форматі

Таку думку висловив військовий експерт, екс-спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Волошин в інтерв'ю виданню Оглядач.

За прогнозами експерта, на засіданні Радбезу російська сторона в черговий раз озвучить звинувачення на адресу України за те, що вона нібито не виконує Мінські угоди.

"Путін намагається привернути до себе увагу і атакує", - заявив експерт, пояснюючи дії президента РФ Володимира Путіна.

Він також зробив припущення, що Кремль почав роботу на випередження, вони роблять все можливе, щоб показати нібито Україна абсолютно не зацікавлена в мирі на Донбасі. Є ризик, що такі заяви можуть похитнути становище України на міжнародній арені, а також зірвати зустріч в нормандському форматі.

Волошин також зазначив, що нормандска зустріч передбачає вирішення не тільки українських питань, але і "російсько-французькі та російсько-німецькі питання".

За його словами, на сьогоднішній день у президента РФ безліч проблем не тільки з Україною, але з "Північним потоком" і Сирією, тому той робить все можливе, щоб врятуватися.

"Він рятується і має намір зробити кіпіш на рівні Ради безпеки ООН. Це те ж саме, як злодій, бешкетник, хуліган кричить: "Рятуйте! Б'ють!" Тоді звинувачення на його адресу будуть звучати інакше", - резюмував експерт.

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