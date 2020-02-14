Чутки про можливу зустріч українського президента Володимира Зеленського і секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева в Омані стали топ-темою останньої доби

Інформація, оприлюднена журналістами програми «Схеми: корупція в деталях», справила ефект вибуху бомби і заполонила медіапростір, передає Politeka.

У свою чергу військовий і політичний експерт Олексій Арестович спокійно відреагував на можливу зустріч політиків. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

«У президентів робота така – зустрічатися, в тому числі, і таємно, а по конкретних візаві – це вже як суспільство вважатиме: допустимим конкретного персонажа чи ні?.. І дурити нарід, здійснюючи свою діяльність, президенти можуть: для дотримання держтаємниці», – зазначає він.

А от те що навколо поїздки в Оман було занадто багато брехні з самого початку, призвело до того, що будь-які кроки президента тепер розглядаються дуже пильно.

«Наші гаврики брехати, як слід, не навчилися. А відтак, виникає підозра, що і всі інші справи вони роблять з тією ж приблизно якістю – а ось це вже – пряма загроза нацбезпеці: навіть за умови, що вони зустрічаються з росіянами, переслідуючи цілі захисту української державності», – підкреслив експерт.

Й оскільки ніякої впевненості в цьому немає, то все виглядає «ще сумніше».

Тому, впевнений Арестович, якщо що і знищить нинішню владу, то це буде не стільки зрада, скільки дурість.

Раніше ми розповідали, що президент Володимир Зеленський був в Омані в той же день, коли там перебував топ-чиновник з Росії. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 в Оман з Москви прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, а ввечері того ж дня, 8 січня, цим же літаком президент України повернувся в країну. Правда, зробив він це через 19 годин після того, як в Офісі президента повідомили про термінове повернення президента з Оману у зв'язку з тим, що в Ірані збили український пасажирський літак.

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