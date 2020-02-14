Нові факти з минулого Олексія Гончарука показують, що у нього відсутній достатній бекграунд для того, щоб очолити уряд країни

Як повідомляє Politeka, на це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він звернув увагу на те, як несподівано Гончарук «намалювався» в українському уряді. За словами ведучого, про нього ніхто не знав рівно до того моменту, як Володимир Зеленський призначив його прем'єром.

«Ось ми обнулили команду. Обнулили через таких як Порошенко, Гройсман, Рева. І персонально до Зеленського питань немає. Обрали те, що було тоді найбільш рейтинговим. Але ось Гончарук…Ми ж за нього не голосували», - підкреслив Лесєв.

Він підкреслив, що досі не було схоже, щоб цей чоловік підходив на роль прем'єра, однак нові відео з його минулого дивують ще сильніше.

«Ви ж бачили вже ці відео? Їм всього-то нічого років. Ось Гончарук на проплаченому мітингу проти забудовників. А ось він у масовці на ток-шоу», - розповів ведучий.

Він зізнався, що дивився ту саму передачу, і мова в ній йшла про хлопця, що стрибнув з мосту метро в Дніпро.

Лесєв підкреслив, що нічого не має проти людей, які підробляють, виступаючи в масовках, однак при цьому він не міг не відзначити, що людина з масовки – це людина в пошуку самого себе. При цьому чим старше людина, тим очевидніше стає її життєвий курс, зазначає журналіст.

«Ось Гончарук в масовці було ще вчора. Беспонтовий чувак з порожнім бігаючим поглядом. Абсолютна порожнеча, яка перебивається дрібними подачками. І ось цій порожнечі вручили в управління величезну країну. Порожнечі, яка ніколи нічим самостійно не управляла», - обурено підсумував Лесєв.

Відзначимо, що раніше з'ясувалося, що ще до свого прем'єрства Гончарук брав участь у масовці ток-шоу Андрія Пальчевського "Про життя", а також брав участь у вуличних акціях. Зокрема, у 2013 році майбутній прем'єр був на мітингу житлових інвесторів біля стін Адміністрації президента.

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