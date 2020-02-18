Україна може втратити території Донбасу, якщо введе туди миротворчої місії ООН

Таке попередження зробив офіцер ВМС США у відставці Гаррі Табах в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель.

Він зауважив, що доля Донбасу буде залежати від того, як будуть намагатися домовитися з бойовиками. Крім того, важливо який буде склад миротворчих військ, солдати з яких країн будуть в них входити. А також, чи вони будуть перебувати на лінії розмежування або ж на державному кордоні.

Табах вважає, що Путін ніколи не погодиться, щоб миротворці стояли на державному кордоні, а це означає, що Кремль показує - "там не зовсім ваша територія, як, наприклад, в Абхазії".

Він пояснив, що в разі того, якщо війська ООН будуть розташовуватися на всій окупованій території України, а ЗСУ захочуть туди зайти і зайняти там свої позиції у них нічого не вийде, адже там розташовані ООН.

"Це означає, що цю територію ви як би здали під управління ООН", - зауважив експерт.

Офіцер помітив, що, навіть якщо миротворча місія ООН – тимчасова міра, вона може тривати дуже довго.

"В Абхазії це теж була тимчасова міра, але коли прийшли росіяни, вони миротворців звідти вигнали – і все. Миротворці, які стоять на Синаї, стоять там вічно. І скільки вони ще там будуть стояти – невідомо", - резюмував Табах.

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