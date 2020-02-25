У Франції знайшли нерухомість сім'ї генерального прокурора України Руслана Рябошапки

Як пише «Країна», українського Генпрокурора знаходиться в 23 км від Страсбурга в комуні Ла-Ванзеє (регіон Гранд-Ест). Площа комуни 25,39 км2, а населення близько 6000 чоловік.

Там, за даними журналістів, на вулиці Садовій (Rue des Jardins) знаходиться будинок площею 145 квадратних метрів, власницею якого є 40-річна Олеся Бартовщук, дружина чиновника. Будинок був куплений трохи більше трьох років тому.

У матеріалі йдеться, що дружина глави офісу генпрокурора живе у Франції з трьома синами: Тимуром, Лукою та Марком, які народилися тут і є громадянами цієї країни.

Згідно декларації Рябошапки за 2018 рік – будинок розташований на ділянці землі площею трохи більше 4 соток. У будинку два поверхи, є гараж. Біля входу росте кілька хвойних дерев, а сам двір знаходиться за особняком.

Видання пише, що місце покупки будинку обрано не випадково. Адже Бартовщук працює в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі. До переїзду До Франції дружина Рябошапки працювала в Міністерстві юстиції України. Була начальником відділу цивільного та господарського процесу в Нацбюро у справах дотримання конвенції про захист прав і основних свобод.

У грудні 2016 року дружина Рябошапки придбала цей будинок за 12,392 млн грн, що за курсом євро на той момент склав 444 тис. євро. Сім'я взяла кредит на купівлю будинку, і це відображено в декларації. Кредити дружина генпрокурора брала в місцевому відділенні банку Caisse de Credit Mutuel, який не є банком у його класичному розумінні, а кооперативним банком – щось на кшталт наших кредитних спілок.

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