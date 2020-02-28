Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко відзначився дивною поведінкою на сесії Мелітопольської міської ради

Відео з моментами його перебування там, які викликають неоднозначну реакцію, публікують місцеві видання. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

На деяких кадрах видно, що нардеп буквально виламує двері в будівлю міськради.

На наступних записах видно, як він займає місце за трибуною у сесійній залі. Звідти його знімають буквально силою. В цей час нардеп обливає людей в залі водою, а після стрибає на столах.

Раніше на своїй сторінці у Facebook нардеп писав, що на його депутатської зустрічі з мелитопольцами обговорювалася "проблема завищених тарифів на тепло, які місцеві влади не хочуть знижувати, хоча всі законні підстави для цього їм були надані Кабміном". В тому ж пості нардеп заявив, що на сесії Мелітопольської міськради буде домагатися від місцевої влади "зниження грабіжницьких цін на опалення".

Раніше повідомлялося, що екс-блогер і скандальний нардеп від партії "Слуга народу"Куницький Олександр потрапив у скандал в Макдональдсі в Харкові.

Він влаштував перепалку з іншим блогером, який називає себе "Начальник Харкова".

Так, блогер відмовився пропустити Куницького, останній влаштував істерику з криками "Юра!" - мабуть, кличучи охоронця.

Куницький намагався пройти повз блогера, апелюючи до того, що він народний депутат.

"Я народний депутат, дай мені пройти", – кричав Куницький.

"Ви не народний депутат, ви завдяки Володимиру Зеленському стали народним депутатом", - відповів йому блогер.

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