Глава Кабміну Олексій Гончарук прокоментував чутки про свою можливу відставку

Як передає Politeka.net, відповідну заяву він зробив під час сьогоднішнього брифінгу.

Зокрема, Олексій Гончарук розвіяв чутки про відставку і заявив, що не писав відповідну заяву на голову Верховної Ради.

"Я ніяких заяв на цю хвилину не писав. Також багато знаю, чув, очевидно, на цьому тижні буде ще багато консультацій з президентом і Верховною Радою. Станом на зараз я нічого коментувати не хочу", - заявив прем'єр-міністр під час брифінгу.

Раніше ми розповідали про таємну зустріч прем'єр-міністра Олексія Гончарука та голови ОПУ Андрія Єрмака. Відомо, що топ-чиновники зустрілися ввечері, 2 березня, в одному з київських ресторанів.

За інформацією журналіста Крістофера Міллера, в розмові політики згадували олігарха Ігоря Коломойського.

"Розмова, безумовно, серйозна, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую... Тільки що вони закінчили розмову і пішли. Не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського", - повідомив він.

Через деякий час з'явилася інформація про те, що на таємній зустрічі глава Офісу президента Андрій Єрмак нібито висунув Олексію Гончаруку жорсткий ультиматум.

«Питання в тому чи прийме Гончарук його або піде «війною», - говорилося в повідомленні.

Варто відзначити, що таємна зустріч Гончарука і Єрмака пройшла напередодні позачергового засідання Верховної Ради, яке скликав Володимир Зеленський.

За інформацією журналістів, на позачерговому засіданні Ради будуть підніматися кадрові питання щодо Кабінету міністрів, в тому числі і можлива відставка Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра.

Найбільш вірогідним кандидатом на заміну Гончаруку є чинний віце-прем'єр України Денис Шмигаль.

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