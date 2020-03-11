Новим лідером політичної партії «Голос», за результатами з'їзду, стала Кіра Рудик

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку народного депутата і артиста Святослава Вакарчука в Facebook.

«Сьогодні на з'їзді партії «Голос» обрали нову главу партії – кращого керівника нашої команди – Кіру Рудик», - йдеться в повідомленні.

Далі Вакарчук розповідає, що його наступиця «уособлює сучасність». Тому вони сподіваються на поліпшення роботи політичної організації.

Раніше ми писали, що Кіра Рудик є депутатом Верховної Ради України дев'ятого скликання. Обрана в загальнодержавному багатомандатному окрузі (№3 у списку партії «Голос»). Перший заступник голови парламентського комітету з питань цифровий трансформації. Учасниця рейтингів «100 найвпливовіших жінок» (осінь 2019) і «33 кращих топ-менеджерів України» (весна 2019) від авторитетного журналу «Фокус». До початку політичної кар'єри працювала у вітчизняної IT-індустрії. Створила і розвинула компанію Ring Ukraine - українського представника американського стартапу Ring, що в 2018 році був придбаний Інтернет-гігантом Amazon більше ніж за один мільярд доларів.

Також повідомлялося, що Вакарчук звернувся до президента Володимира Зеленського із проханням призначити на державні посади людей, які мають свою точку зору, а не просто які виконують волю начальства. За його словами, новий Кабмін не призведе до поліпшень в країні, а стане лише черговою ланкою в ланцюзі неефективної роботи.

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