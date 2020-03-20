З'явилися результати опитування про те, за кого кияни будуть голосувати на майбутніх вибори мера Києва
У лідерах виявилися діючий мер Віталій Кличко з 26% і журналіст Андрій Пальчевський.
Так, соціологічне опитування, проведене ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" в Києві з 6 по 7 березня, показав, за кого б проголосували жителі столиці, якби вибори пройшли в найближчу тиждень.
Рейтинг можливих кандидатів виглядає таким чином:
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Віталій Кличко (“УДАР”) – 26,4%
Андрій Пальчевський (самовисування) – 22,4%
Микола Томенко (Рідна країна) – 10,7%
Сергій Притула (“Голос”) – 8,1%
Олександр Омельченко (самовисування) – 5,4%
Микола Тищенко – 4,3%
Дмитро Гордон – 4%
Олександр Попов (“ОПЗЖ”) – 3,5%
Володимир Бондаренко (“Батьківщина”) - 2,5%
Борислав Береза (самовисування) – 2%
Андрій Іллєнко (“Свобода”) - 1,9%
Варто відзначити, що 22% опитаних ще не визначилися з вибором.
Порівнюючи вищевказані дані з тим, що показало дослідження у січні 2020, можна говорити про тенденцію зниження рейтингу Кличко і в той же час зростання - Пальчевського. Так, рейтинг першого впав на 4,3 відсотка, тоді як у другого піднявся на 3,5 відсотка. У трійці лідерів опинився і Микола Томенко з ростом рейтингу на 1,8 відсотка.
Отримані результати є наслідком впливу узанаваемости. Якщо у телеведучого Пальчевського спостерігається різкий стрибок - з 64,2 до 71,9 відсотків, то його головний суперник Кличка "топчеться" на місці.
Директор ГО “Інтер-Акція” Юрій Лагутов прокоментував, з чим пов'язане зростання впізнаваності Пальчевського. За його словами, журналіст останнім часом бере активну участь у висвітленні питань, пов'язаних з коронавірусом. Зокрема, Пальчевський одним з перших підняв важливе питання із завезенням в країну тест-систем, завдяки яким можна виявити COVID-19.
"Андрій Пальчевський, будучи пов'язаним з медициною, зміг оперативно і якісно коментувати події, що відбуваються. Він безпосередньо висвітлював обсервацію в Санжарах українців, евакуйованих з Китаю", - зазначив Лагутов.
Експерт Українського інституту політики Микола Спірідонов вважає, що вже на сьогодні від мера Києва потрібні певні медичні знання для ефективного та оперативного висвітлення ситуації з коронавірусом. У цьому ключі лідирує Пальчевський, який частіше, ніж Кличко з'являється на центральних телеканалах і коментує дану тему “професійно, цікаво”.
На ряду з ростом популярності Пальчевського, впізнаваність Кличко залишається приблизно на тому ж рівні - багато в чому через те, що він діючий мер. Спиридонов акцентує увагу, що в той же час у Кличка зростає антирейтинг, який вже перевищив його рейтинг. Як показало опитування, більшість респондентів - 37% - негативно оцінюють роботу Кличко, як градоначальника.
Крім ситуації з коронавірусом, також на популярність Кличка вплинув питання з платіжками за комунальні послуги. За словами Лагутова, для киян великою несподіванкою стали величезні рахунки в лютому і січні 2020 року. Опаленням займається компанія “Киевтеплоэнергия”, яка підпорядковується КМДА. “Замість того, щоб економити гроші, відбувалося теплове накручування”.
Зазначимо, новий опитування соціологи додали колишнього мера Києва Олександра Омельченка, який, за інформацією Лагутова, що посилається на власні джерела, збирається в цьому році брати участь у виборах
Додамо, в рамках соцдослідження було опитано 1,5 тисячі громадян України старше 18 років, які проживають у столиці.
Нагадаємо, Пальчевський закликав змінити Конституцію, з'явилося звернення до Зеленському: "За прикладом США".
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