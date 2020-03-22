В Україні в найближчі дні можуть ввести режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавіруса

Таку заяву озвучив президент Володимир Зеленський у ході засідання голів ОДА та мерів міст, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Сьогодні існує два важливих моменти: це самоізоляція і подолання паніки. Будь ласка, пояснюйте людям, що карантин - це не жарти, і навіщо він потрібен, а також об'єднайтеся в цей нелегкий час, щоб показати спільну роботу влади, щоб захистити українців. Відкладіть в сторону політичну боротьбу. В єднанні - наша перемога", - заявив Зеленський.

При цьому глава держави запевнив, що кожна область отримає допомогу з Китаю в рівній кількості.

«Вже скоро очікується прибуття першого літака з Китаю із засобами захисту, тестами, які будуть розподілені по регіонах», - повідомив він.

Крім того, президент не виключив можливості введення режиму надзвичайної ситуації по всій країні.



«Президент Володимир Зеленський заявив, що не виключає введення надзвичайної ситуації на всій території України, якщо того зажадає епідеміологічна ситуація», - розповів голова Львівської ОДА Максим Козицький, який був присутній на нараді.

Раніше ми писали, в Україні карантин можуть продовжити ще на 2 тижні.

У зв'язку з цим експерт розповів про негативні наслідки, які зачеплять кожного українця.

За словами заступника директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко, продовження режиму карантину призведе до зменшення доходів у більшості сімей, а деякі і зовсім його втратять.

«Зважаючи на відсутність заощаджень у більшості громадян, у такому режимі вони зможуть прожити не більше ніж місяць», - каже він.

Крім того, експерт зазначив, що це веде до суттєвого зменшення надходжень до бюджету і, відповідно, – зниження можливостей допомоги людям, які перебувають на утриманні держави.

Фахівець переконаний, що продовження ізоляції призведе до посилення кримінальних злочинів, в теж час зросте число незадоволених нинішньою владою, що виллється в протести– спочатку поодинокі, а потім систематизовані.

«Чим довше буде карантин – тим більше зростатиме невдоволення владою і запит на її заміну – у тому числі і насильницьким шляхом», - вважає Петренко.

Нагадаємо, що назв епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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