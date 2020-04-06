Україна може не отримати кредити від МВФ і Світового банку

Як передає Politeka.net, таку думку висловив економіст і директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

Він зазначив, що затримка з виділенням кредитів пов'язана з новими принизливими умовами, які поставили українській владі.



"Судіть самі. Щоб все-таки отримати кредит від СБ, наші законодавці ще повинні: по-перше, збільшити дозволену до приватизації площа земельної ділянки. По-друге, допустити до купівлі землі юридичних осіб. По-третє, і найобурливіше, – припинити видачу громадянам України безоплатно земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства", - зазначив він.

Також економіст підкреслив, що МВФ не дасть кредитні мільярди, якщо у другому читанні не буде прийнятий так званий "антиколомойский закон".

"А в найближчій перспективі це навряд чи вдасться зробити народним депутатам від фракції "СН", т. к. в Раді вже зареєстровано до 5000 поправок, які ще навіть не було розглянуто в профільному комітеті", - зазначив він.

За словами економіста, нас поставили на довгу паузу у співпраці з МВФ і СБ і це може значить, що кредиту не буде.

"Готуємося до дефолту в найтяжчих умовах пандемії? І сперечатися тут нема, Україна вже не в фокусі міжнародного порядку Заходу. Мовляв, викручуйтесь самі, як хочете, або беззаперечно виконуйте до коми кожне нашу вимогу", - уклав він.



Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд закликав українську владу внести остаточні зміни до бюджету і прийняти закон про банки. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

За його словами, МВФ вітає підтримку парламентом України у першому читанні законодавства, спрямованого на посилення основ реструктуризації банків і чекає його остаточного прийняття.

"Ми також очікуємо прийняття змін до бюджету на 2020 рік, які допоможуть владі дати відповідь на надзвичайні виклики, які виникли внаслідок COVID-19", - заявив представник.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Як повідомляла Politeka, долар і євро добили гривню, нові цифри в обмінниках вражають.

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.