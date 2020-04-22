Колишній президент Грузії і мер Одеси Михайло Саакашвілі відреагував на пропозицію Володимира Зеленського
За словами політика, він вже зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем, щоб обговорити його можливу роботу на цій посаді.
Таке повідомлення від Саакашвілі не сильно потішило українців. Ідею про його повернення в українську політику була прийнята "в штики".
"Досить вже залітних. Невже у нас немає своїх розумних людей", "Їдь додому і там радуйся, у нас своїх вистачає дятлів", "Після вступу на посаду не погано б у відрядження його послати. У Тбілісі.", "Раз він навів лад у Грузії, що тоді до нас приперся? Вистачить нам голубів миру, нехай їде до себе на батьківщину тут і без нього дурнів вистачає.", "Видати його Грузії нехай з ним самі розбираються", "Йому мало Грузії? Їдь до себе і Зелю забери", "Дуже рада якщо це дійсно правда, Саакашвілі велика людина, головне щоб Аваков його не вбив!" - писали користувачі мережі.
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Нагадаємо, 28 травня 2019 року Президент України Володимир Зеленський свої указом Михайлу Саакашвілі повернув громадянство України.
Нагадаємо, що Саакашвілі отримає топ-посаду в Кабміні, Зеленський дав відмашку: «Вже в п'ятницю…».
Як повідомляла Politeka, в Україні, на відміну від Грузії, поки не знали, що таке жити без світла – Саакашвілі про енергетичну кризу.
Також Politeka писала, що Саакашвілі розповів, що насправді нищить країну: «Це погубить Україну».