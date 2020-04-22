"Досить вже залітних. Невже у нас немає своїх розумних людей", "Їдь додому і там радуйся, у нас своїх вистачає дятлів", "Після вступу на посаду не погано б у відрядження його послати. У Тбілісі.", "Раз він навів лад у Грузії, що тоді до нас приперся? Вистачить нам голубів миру, нехай їде до себе на батьківщину тут і без нього дурнів вистачає.", "Видати його Грузії нехай з ним самі розбираються", "Йому мало Грузії? Їдь до себе і Зелю забери", "Дуже рада якщо це дійсно правда, Саакашвілі велика людина, головне щоб Аваков його не вбив!" - писали користувачі мережі.