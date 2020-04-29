Колишній розвідник з КДБ Юрій Швець розповів, що президента Росії Володимира Путіна усунуть

Як повідомляє Politeka.net, в Кремлі почалася запекла боротьба за владу, яка скоро досягне апогею. Про це аналітик розповів виданню "Гордон".

"Судячи з усього, у Путіна дійсно серйозні проблеми зі здоров'ям і скоро він нас покине. У зв'язку з цим повним ходом розгорнулася боротьба за владу в Кремлі. Визначилися два клани: з одного боку, Путін і редеющая група його прихильників; з іншого – "спадкоємці", представлені керівниками так званих силовиків", - заявив Юрій Швець.

За його словами, однією з головних проблем для Путіна стала угода з ОПЕК щодо обмеження видобутку нафти, яку Росія зірвала. Незважаючи на намагання вигородити президента, у Кремлі вважають винним саме Володимира Путіна.

"Розуміючи, що його зливають, Путін впадає за допомогою до президента США Дональду Трампу. За останні два тижні він проводить чотири телефонних розмови з господарем Білого дому", - зазначив екс-розвідник.

Він додав, що Путін просить у свого американського колеги скасування санкцій і підтримки цін на нафту. Одночасно з цим глава МЗС Сергій Лавров просуває в ООН резолюцію як раз таки для зняття санкцій на тлі кризи.

До того ж, з'явилася інформація про вивезення золота з Росії. За словами Юрія Швеця, такі схеми влаштовують за пару місяців до значущих подій: "Це майже аксіома: перед кожними серйозними змінами в Кремлі відбувається таємний вивіз золотовалютних запасів з РФ". За даними екс-розвідника, 26 березня з Москви в Лондон були ввезені злитки золота на суму більше 2 мільярдів рублів.

Як повідомляє Юрій Швець, ще одним дзвіночком став арешт генерала СБУ Валерія Шайтанова. Передбачається, що він вдався завдяки інформації, отриманої ЦРУ з Москви. Крім того, з'явилися дані про військової операції в Європі.

"Єдине пояснення витоків про силової операції проти країн Балтії – прагнення показати, що Путін зійшов з розуму", - підкреслив Юрій Швець і додав, що Україні пора "розчохлити "джевеліни" і провести пару навчальних стрільб. Це має зробити заспокійливий ефект на кремлівських стратегів".

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