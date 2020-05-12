Умови Угоди про асоціацію України з Європейським союзом потрібно переглянути

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко.

Він зазначив, що більшість квот на поставки без мит українських товарів у ЄС "не влаштовують виробників.

"Зараз дуже вдалий момент, тому що як раз підійшов історичний термін, коли ми можемо переглянути умови і перегляду умов чекають наші виробники. Тому що більшість квот, які поставлені, вони вже не влаштовують нас, ми перейшли етап перших контактів з Європейським союзом в рамках угоди про безтарифной торгівлі. Я сподіваюся, що ми переглянемо", заявив Пристайко.

Віце-прем'єр також повідомив, що влада ЄС і України також працюють над поглибленням співробітництва в сферах цифрового ринку, взаємодії в питаннях митниці, юстиції, безпеки і оборони.

Як відомо, у 2014 році Європейський Союз та Україна підписали Угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду у розвитку відносин між ЄС і Україною.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Верховна Рада ратифікувала зміни в Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом про збільшення квот на безмитний експорт м'яса птиці з України.

У Мережі актив але коментують заяву.

«вирішили інтегруватися в таеженный спілка», «рецепт януковоща у дії», «буде відкат назад на підставі», «Власне, вони можуть і закінчити асоціацію», «Щоб переглядати умови в кращу сторону треба, як мінімум стати цікавіше, ніж були. Чим, окрім збільшених боргів і зруйнованої зебанарями економіки, Україна стала цікавіша для ЄС, ніж в 2014-му?», «А як щодо споживачів ? Мене наприклад не влаштовує що європейські товари у нас коштують набагато дорожче ніж в Європі. Українці змушені купувати вітчизняне Р., оскільки на європейські товари варто загороджувальне мито. Може ви там в уряді нарешті почнете думати про звичайних Українців, а не тільки про обраних?», - пишуть в мережі.

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