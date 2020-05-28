Зарплату збільшили після того, як міністр поскаржився, що мало отримує

Українців сколихнула новина про різко підскочила зарплати міністра юстиції Дениса Малюськи в той час, як в країні зростає рівень бідності

Глава Мін'юсту розповів, що його зарплата стала більше в три рази. Ще в минулому році він скаржився, що отримує занадто мало, і не виключав свого звільнення з посади. Про це міністр розповів в інтерв'ю Mind.

За словами Малюськи, до початку карантину в Україні його заробітна плата становила близько 61 тисячі гривень. При тому, що раніше його зарплата становила 17 тисяч гривень.

"Зараз діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую близько 37 тисяч гривень", - розповів він.

Українці згадали слова президента Зеленського про кінець епохи бідності, а також про те, що зарплата 5000 для України – це не бідність.

«Кінець епохи бідності від Зеленського», «Наш найбільший у світі президент заявив, що і 5000 - це не бідність», «Зі словами "Замало буде!" наші чиновники легко розподіляють наші з вами податки в свої кишені. А мені подумалося: чи можу я, наприклад, як платник податків, сказати: "занадто багато податків хочете!" - та щоб мені після цього відразу в три рази зменшили побори. Чи це тільки у слуг народу прокатує?», «Зеленський говорив про гідну зарплату в 6000 гривень, так от і призначте «слугам», таку оплату», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, міністр Малюська захотів взяти на роботу довічно ув'язнених: "місце не у в'язниці, а серед нас".

Як повідомляла Politeka, "роботодавець довічно ув'язнених" Малюська опинився в топі найбагатших міністрів.

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