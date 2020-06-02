В Кабміні Дениса Шмигаля знайшли міністрів з самим високим і низьким доходом

Декларації членів Кабміну порівняло видання "Слово і Діло". При цьому враховувалися не тільки особисті доходи чиновників, але й заробітки їх родин.

Як з'ясувалося, найбагатшим членом нового Кабміну виявився віце-прем'єр, міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков. За 2019 рік його доходи досягли 63,8 млн гривень. З них було 19,6 млн гривень зарплати, 367,5 тисячі гривень зарплати за сумісництвом, близько 30 тисяч гривень страхових виплат, близько 1,5 млн гривень гонорарів. Крім цього, Він зберігає 300 тисяч євро готівкою і має гривневі та валютні заощадження на банківських рахунках.

Слідом за ним йде міністр розвитку економіки Ігор Петрашко із загальним річним прибутком у 53,4 млн гривень. З них 13,7 млн гривень він отримав у вигляді зарплати.

Далі розташувалися міністр розвитку громад Олексій Чернишов і голова Моз Максим Степанов з доходами понад 20 млн гривень і глава МВС Арсен Аваков (14,9 млн гривень).

Самим «бідним» міністром став новий глава Мінфіну Сергій Марченко, який за 2019 рік отримав «всього лише» 300 тисяч гривень.

Сам прем'єр Денис Шмигаль за рік отримав 7,6 млн гривень. З них 2,2 млн гривень становить зарплата на його попередньому місці роботи – Бурштинської ТЕС, 230 тисяч гривень він отримав від Івано-Франківської обладміністрації, а ще 925,5 тисяч гривень - зарплатою за сумісництвом. Також у прем'єра є 155 тис. доларів готівкою і рахунки в банках.

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