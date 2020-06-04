В Кремлі підтвердили бажання знищити українську мову



Таку думку висловив журналіст і політолог Віталій Портніков в статті на сайті «Еспресо».

За його словами, рішення "парламенту" "ЛНР" позбавити українську мову статусу державної є першим дзвіночком для всієї України.

"Подивіться на "ЛНР". Дане рішення - це наочна демонстрація того, що насправді окупант готує для України, українського народу та української мови у випадку, якщо вдасться окупувати територію нашої країни, або привести до влади справжніх колабораціоністів з твердими проросійськими поглядами", - зазначив він.

Крім того, він упевнений, що цей факт лише підтверджує бажання Кремля знищити українську мову.



"Це реальний доказ того, що розмови про «захист російськомовного населення», дві державні мови в Україні, і так далі - всього лише пропагандистська мішура. Насправді Кремлю, так само як і прихильникам РФ в Україні, рівноправність російської та української мов точно не потрібні. Вони хочуть, щоб української мови взагалі не було", - упевнений журналіст.



Нагадаємо, в «ЛНР» російська мова стала «єдиною державною».

Відповідне рішення прийняли так звані депутати «Народної Ради ЛНР», а «закон» на розгляд вніс ватажок «республіки»Леонід Пасічник.

При цьому верхівка «ЛНР» підкреслила, що не заперечує і не применшує права на користування «іншими мовами», до яких тепер належить і українська.

Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбасу.