Український політик і колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин, зробив неоднозначний прогноз для України

Як передає Politeka.net, свої думки про майбутнє країни він озвучив в ефірі телеканалу NewsOne (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



«Якщо він (конфлікт на Донбасі – ред.) не завершиться через п'ять років першої каденції президента (Зеленського - ред.), то, я думаю, тоді можна сказати, що України не буде. Це жорстокі реалії, які не можна не помічати. Цю проблему потрібно вирішити якомога швидше. Для цього потрібно наважитися говорити з усіма тими, від кого залежить вирішення цієї проблеми. А демонструвати те, що тут я буду розмовляти, а тут не буду, то це означає пролонгувати конфлікт», – зазначив політик.

Крім того, Литвин вважає, що країна не готова до подальшого протистояння на Донбасі.



"Запасу виживання, запасу на те, щоб в Україні тривала війна, в Україні немає. Люди також хочуть, вони не хочуть, щоб гинули їхні діти", - висловився він.

Раніше, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов висловив думку, що розв'язавши війну на Донбасі, Росія хоче змусити не тільки Україну, але й весь світ прийняти факт окупації Криму і визнати його частиною РФ.

Саме тому на сході України досі триває війна, адже такий варіант Росія вважає ефективним, щоб нарешті досягти своєї мети, упевнений він.

Нагадаємо, Горбачов схвалив анексію Криму Росією.

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