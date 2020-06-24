У «Слузі народу» спробували виправдатися за скандальні висловлювання про «робочу бабу» і «корабельну сосну»

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко вибачився за свої слова, які викликали бурхливу реакцію в соцмережах. Він також заявив, що його розмова з Давидом Арахамією, пізніше злита в мережу, стосувалася не Ірини Аллахвердієвої, як передбачалося раніше, а іншого політика – Тетяни Домбровської.

Корнієнко записав нове відеозвернення і опублікував його у своєму Фейсбук (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз).

За його словами, Аллахвердиевой стосувалася тільки перша коротка частина його розмови з Арахамией, де він захопився красою депутатки, «однак абсолютно неприйнятною формою». Він попросив вибачення у політика і запевнив, що нічого поганого не мав на увазі.

Слова ж про «корабельної сосни» та інші фрази, які пішли «в народ», стосувалися Домбровської. Домбровська є депутатом Миколаївської міської ради та головою ГО «Майбутнє Миколаєва».

«Я з нею познайомився напередодні... вона справді мене дуже вразила своєю енергією і запалом. Я розумію, що вона могла бути гідним кандидатом від "Слуги народу". Знову ж таки, форму вираження свого захоплення я вибрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, а місцями просто образливу», - заявив Корнієнко.

Він також приніс вибачення Домбровської і заявив, що зрозуміє, якщо після цього скандалу вона відмовиться від співпраці з «Слугою народу».

Він також спростував попередню версію того, що сталося, коли його однопартійці називали відео монтажем. За словами політика, «треба бути повним відморозком», щоб стверджувати, що в прямому ефірі можливий монтаж.

Представник партії також вибачився перед українцями і підкреслив неприйнятність сексистських висловлювань.

спробую поставити крапки у історіі із моїми недоречними розмовами. Gepostet von Олександр Корнієнко am Mittwoch, 24. Juni 2020

Нагадаємо, напередодні в мережу потрапило відео, на якому, як передбачалося, Корнієнко обговорював з Арахамией Ірину Хабібу. При цьому депутат стверджував, що вона «баба робоча, як корабельна сосна» і описував її іншими неприємними фразами.

Нагадаємо, з'явилися фото нардепши, яку Слуги народу вирішили нав'язати Зеленському.

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