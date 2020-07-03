А як ви ставитеся до Олександри?

Колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна поскаржилася на цькування з боку ЗМІ

Як передає Politeka.net, нове звернення в напівголому вигляді вона опублікувала на своєму каналі в YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як стверджує Клітіна, їй стало цікаво перетвориться в "інопланетянку" і піти поспілкуватися з українськими ЗМІ.

"Ви знаєте, в цей раз я буду розмовляти російською. Я знаю, що ця історія важлива і для росіян. Знаю, що я вже там теж стала зіркою, тому хочу розповісти трохи про свою історію. Ви знаєте, я вирішила зробити соціальний експеримент: уявити, що я інопланетянин, і спробувати контактувати з нашими українськими ЗМІ", – наголосила колишня чиновниця.

Клітіна підкреслила, що після того, як її "облили брудом" роботу знайти дуже важко.

"Мене звільнили з Міністерства інфраструктури, тому що я намагалася боротися з корупцією. Мене облили брудом, що я пів року не могла знайти роботу, а коли знайшла - була змушена це приховувати", – поскаржилася Олександра.

Як відомо, Олександра Клітіна була звільнена з Міністерства інфраструктури після того, як на записах, злитих в пресу, сказано, що вона отримала посаду через ліжко. Крім цього, Клітіна листувалася з Джокером про участь міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупційних схемах.

А ось бажання Олександри створити свою партію вже активно обговорюють в суспільстві.

Політолог і журналіст Юрій Романенко навіть придумав назву нової політичної сили.

"Партія "Корабельні сосни" загрожує підірвати державність. Олександра Клітіна чітко позначила новий прийом боротьби з корупцією - її будуть давити грудьми", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

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