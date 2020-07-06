Офіційна Москва готова на "зближення позицій" з Україною в рамках переговорів з припинення війни на Донбасі

Цю інформацію підтвердив віце-прем'єр-міністр і учасник ТКГ Олексій Резніков, пишуть Новини Донбасу.

За його словами, таку готовність представники Кремля продемонстрували під час переговорів.

"Я більш оптимістично дивлюся на ці речі. Так, це складно, але точно інша тональність, інша риторика. Немає ворожості. Є демонстроване представниками Російської Федерації бажання знайти можливість все-таки зблизити позиції. А це вже важливо", – підкреслив Резніков.

Віце-прем'єр-міністр також додав, що питання ротації російських представників на переговорах у ТКГ це "питання часу".

"Неможливо навчитися говорити "так", якщо ти шість років говорив "ні". Я вірю, що з того боку теж відбудеться ротація, заміна представників і це дасть можливість домовлятися", – додав він у коментарі журналістам.

Варто відзначити, що офіційна зустріч радників країн-учасниць Нормандського формату відбулася 3 липня у Берліні. Вона тривала 11 годин, а главою нашої делегації був Олексій Резніков.

Сторони на зустрічі погодилися, що необхідно вжити реальні заходи для повного припинення вогню на Донбасі, а також виділили невідкладні завдання для ТКГ, які повинні прискорити переговорний процес.

Домовленості Паризького саміту лідерів держав-учасників Нормандського формату повинні бути виконані. Україна, а також її партнери по Нормандскому формату, Франція і Німеччина, продемонстрували готовність докласти для цього максимум зусиль", - інформує прес-служба Офісу президента України.

Кремль, у свою чергу, "взяв паузу для підготовки відповіді на консолідовану позицію України, Франції та Німеччини".

Нагадаємо, бійці ЗСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.

Як повідомляла Politeka, "Вічна пам'ять герою!": Україна втратила 38-річного захисника, трагічні деталі з передової.

Також Politeka писала, що обірвалося життя героя ЗСУ, який пройшов Іловайський котел, побратими невтішними.