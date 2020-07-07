Нардепка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко "зчепились" в ефірі одного з українських телеканалів
Суперечка між політиками виникла під час токшоу "Свобода слова" на ICTV.
Так, Верещук заявила, що колишній президент України Петро Порошенко нібито привітав з Днем Росії в 2014 році, коли вже відбулась анексія Криму та почались бойові дії на Донбасі.
Заявляючи про це, нардепка послалась на інформацію, опубліковану на той час в деяких ЗМІ, в тому числі і українських, яка виявилась фейком російської пропаганди.
"Ми між собою на сьогодні не можемо домовитися, є Путін ворогом чи можна його вітати, як пан Порошенко, наприклад, 12 червня (2014 року, - ред.) вітав з Днем Росії, коли вже був Слов’янськ, Краматорськ і так далі", - сказала Верещук.
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У відповідь на цю репліку Порошенко заявив, що нардепку від "Слуги народу" певно, ввели в оману.
Пізніше Верещук пояснила, що інформацію про вітання Порошенка з Днем Росії вона прочитала в ЗМІ. Зокрема, вона згадала новину на сайті "24-го каналу", в якій повідомляється, що під час телефонної розмови в червні 2014 року Порошенко привітав президента РФ Володимира Путіна з Днем Росії. В цій публікації журналісти посилались на слова прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.
Того ж дня про привітання Порошенка повідомляли і декілька інших українських ЗМІ, посилаючись на пресслужбу президента РФ.
Згодом Верещук заявила, що у випадку, якщо така інформація була фейком, її мав особисто спростувати сам Порошенко.
Після цього лідер "Євросолідарності" заявив, що знайшов повідомлення з сайту президента України, в якому зазначено, що "Порошенко висловив рішучий протест Путіну через танки". Також він звернув увагу, що на сайті Кремля 12 червня 2014 року зазначено, що "Порошенко привітав Путіна з днем Росії".
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