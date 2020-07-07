Нардепка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко "зчепились" в ефірі одного з українських телеканалів

Суперечка між політиками виникла під час токшоу "Свобода слова" на ICTV.

Так, Верещук заявила, що колишній президент України Петро Порошенко нібито привітав з Днем Росії в 2014 році, коли вже відбулась анексія Криму та почались бойові дії на Донбасі.

Заявляючи про це, нардепка послалась на інформацію, опубліковану на той час в деяких ЗМІ, в тому числі і українських, яка виявилась фейком російської пропаганди.

"Ми між собою на сьогодні не можемо домовитися, є Путін ворогом чи можна його вітати, як пан Порошенко, наприклад, 12 червня (2014 року, - ред.) вітав з Днем Росії, коли вже був Слов’янськ, Краматорськ і так далі", - сказала Верещук.

У відповідь на цю репліку Порошенко заявив, що нардепку від "Слуги народу" певно, ввели в оману.

Пізніше Верещук пояснила, що інформацію про вітання Порошенка з Днем Росії вона прочитала в ЗМІ. Зокрема, вона згадала новину на сайті "24-го каналу", в якій повідомляється, що під час телефонної розмови в червні 2014 року Порошенко привітав президента РФ Володимира Путіна з Днем Росії. В цій публікації журналісти посилались на слова прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Слуга народу" Ірина Верещук на "Свободі слова" (ICTV) відзначилася підігруванням Кремлю. Верещук заявила, що Порошенко привітав Путіна з днем Росії у 2014 році. А коли Порошенко пішов розбиратися, заявила, що взяла цю інформацію "із відкритих джерел", пропонуючи подати в суд на всіх, хто її розповсюдив. Така "інформація" і дійсно була, її розповсюдив прес-секретар Путіна Пєсков, а нині продовжує розповсюджувати "Слуга народу" Верещук. Справа навіть не в Порошенку, а в тому, скільки ще фейків отак розповсюджують ось такі "слуги"? Бо, якщо вірити у щирість Верещук, то виходить, що джерела інформації пані народний депутат (!) не перевіряє. А потім годинами сидить на каналах Медведчука. Gepostet von Богдан Амосов am Montag, 6. Juli 2020

Того ж дня про привітання Порошенка повідомляли і декілька інших українських ЗМІ, посилаючись на пресслужбу президента РФ.

Згодом Верещук заявила, що у випадку, якщо така інформація була фейком, її мав особисто спростувати сам Порошенко.

Після цього лідер "Євросолідарності" заявив, що знайшов повідомлення з сайту президента України, в якому зазначено, що "Порошенко висловив рішучий протест Путіну через танки". Також він звернув увагу, що на сайті Кремля 12 червня 2014 року зазначено, що "Порошенко привітав Путіна з днем Росії".

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