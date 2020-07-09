У Кремлі запевняють, що розмов про "приєднання" ніколи не було

У Кремлі заявили, що питання приєднання Донбасу до складу РФ ніколи не розглядалось

Як повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ, про це заявив заступник керівник Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Він наголосив, що питання "приєднання Донбасу" до Росії ніколи не обговорювалося, а сама РФ нібито прагне до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Щодо різного роду заяв політичних діячів і громадських організацій про можливості та перспективи входження Донбасу в Російську Федерацію. Це думка виключно авторів цих заяв. На державному рівні питання у такій постановці, навіть у першому наближенні, ніколи не обговорювалися", - розповів представник Кремля.

Крім того, за його словами, Росія нібито зацікавлена ​​у врегулюванні конфлікту на сході України і "не втрачає надії" на це.

Коментуючи одну з найпоширеніших версій подальшого розвитку ситуації на Донбасі - заморожений конфлікт, як у Придністров'ї - Козак запевнив, що Росії такий сценарій "абсолютно точно не потрібен".

"Ми не втрачаємо надію на мирне політичне врегулювання конфлікту. Ми в цьому кровно зацікавлені. Навіть заморожений конфлікт на південно-західних кордонах Російської Федерації абсолютно точно не потрібен", - наголосив він.

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