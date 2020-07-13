Чим жахливіша брехня, тим охочіше в неї повірять, подумав Володимир Путін і видав чергову цинічну заяву

Російський президент упевнений, що погіршення відносин Росії і України не пов'язане з приєднанням Криму. Про це він заявив в ефірі одного з центральних пропагандистських каналів, передає Politeka.net.

«Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом, в принципі, не пов'язане», ‒ заявив він. При цьому глава країни-агресора впевнений, що «згодом ця піна спаде».

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«Спочатку стався державний переворот і захоплення влади, і з цього моменту наші погляди і шляхи з керівництвом України стали діаметрально протилежними», – видав Путін, підкресливши, що Крим «повернувся» до складу Росії після того, як «відносини між двома країнами були зіпсовані».

Тим часом, за останні шість років, коли Крим перебуває в окупації, він згасає на очах. І це відзначають навіть ті, хто в свій час радів «поверненню» півострова в «рідну гавань». Так, блогер і прихильник анексії Криму Олександр Гірський поскаржився на ситуацію, яка склалася на півострові

За його словами, в окупованому Росією Криму назріли проблеми, які місцева "влада" не може вирішити. А росіяни, котрі "понаїхи" після побаченого «с**чника» можуть і повернутися знову на відпочинок.

Він зазначив, що в розпал сезону півострів зустрічає російського туриста високими цінами і поганим сервісом.

Нагадаємо, Росія задіяла авіацію в Криму після повідомлень про вторгнення в Україну.

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